Er kann es nicht lassen. Stefan Raab ist fasziniert vom Eurovision Song Contest. Nachdem er 1998 als Komponist von Guildo Horn und 2004 für Max Mutzke am Wettbewerb teilnahm, 2000 selbst mit "Wadde hadde dudde da" an den Start ging und wesentlich am Erfolg von Lena Meyer-Landrut 2010 und 2011 beteiligt war, wittert er jetzt eine neu Chance. Nach der Absage des ESC 2020 in Rotterdam plant Raab seinen eigenen europäischen Musikwettbewerb.

Der "Free European Song Contest" soll am 16. Mai – dem eigentlichen Datum des ESC-Finales – live in Köln stattfinden. Das teilte ProSieben am Dienstag mit. Die Idee dazu hatte Raab selbst. "Musik verbindet besonders in schwierigen Zeiten viele Menschen miteinander. Dies ist die Geburtsstunde eines neuen, freien europäischen Songwettbewerbs", sagte der Entertainer. Viele ESC-Fans seien von der Absage enttäuscht, ihnen will Raab eine neue Heimat bieten.

Raab kommt der ARD zuvor

Details zum Ablauf der Show gab ProSieben nicht bekannt. Obwohl es eine Live-Show sein wird, würden aber alle Vorgaben der Gesundheitsbehörden eingehalten. Wie genau das aussehen könnte, war bereits in der vergangenen Woche zu sehen. Da veranstaltete ProSieben sein "Wohnzimmer-Festival", schaltete sich live zu verschiedenen Musikern nach Hause, die dort sangen.

Auf Raab auf der Bühne müssen die ESC-Fans wohl verzichten. Obwohl er bereits 2011 den Heim-ESC in Düsseldorf zusammen mit Anke Engelke und Judith Rakers moderiert hatte, wird er beim "Free European Song Contest" offenbar nur als Produzent der Show fungieren. Wahrscheinlich ist aber, dass er eigene Songs ins Rennen schicken wird.

Auch die ARD will ein Ersatzprogramm für den gestrichenen ESC senden. Genauere Details dazu sind aber noch nicht bekannt. Raab kommt dem Ersten mit seiner eigenen Show jetzt zuvor.

Raab bereits mit Bundesvision Song Contest erfolgreich

Raab hatte bereits erfolgreich den "Bundesvision Song Contest" ins Leben gerufen, der als Konkurrenzveranstaltung zum ESC galt. 2015 gab Raab seinen Abschied als Moderator bekannt und stand am 16. Dezember in seiner letzten "TV Total"-Sendung vor der Kamera. In den folgenden Jahren fungierte er vor allem als Produzent von Fernsehsendungen. Aktuell wird darüber spekuliert, ob er einer der Teilnehmer von "The Masked Singer" ist. Viele vermuten, dass sich unter dem Faultier Raab verbirgt.