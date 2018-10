Mit seinen Formaten und Shows hat Stefan Raab die Fernsehlandschaft Deutschlands der vergangenen 20 Jahre geprägt. Ob als Teilnehmer oder Mentor beim Eurovision Song Contest, als ehrgeiziger Gegner bei "Schlag den Raab" oder täglich bei "TV total" - Raab konnte einige große Erfolge verbuchen.

Stefan Raab kehrt zurück

Umso überraschender erfolgte 2015 der Abschied des Show-Mannes in den Ruhestand. Seine letzte "TV total"-Sendung hatte Raab am 16. Dezember 2015. Jetzt kommt er zurück. Der 51-Jährige wird am 18. Oktober, 17. November und am 8. Dezember eine Live-Show unter dem Titel "Stefan Raab live" in der Lanxess-Arena in Köln geben. 20.000 Zuschauer passen in die Halle. Tickets gibt es ab 58 Euro, bislang ist nur die November-Show ausverkauft.

Dabei soll Raab, laut "Bild"-Zeitung, zum einen Elemente aus "TV total" übernehmen. Neben Sketchen und Einspielfilmen plane er offenbar, Geschehnisse der Welt Revue passieren zu lassen. Die "Bild" offenbart auch Raabs Pläne, in der Live-Show über seine vergangenen drei Jahre zu sprechen. Genauer: Seine Pläne abseits des TV und seine Vorhaben für die Zukunft.

Prominente Gäste

Neben Gags dürfen sich die Fans auch auf diverse Live-Acts freuen. Nicht nur Raabs Studio-Band "The Heavy Tones" werden Teil der Show sein, sondern auch andere prominente Gäste. Laut "Bild" werden Die Toten Hosen einen Auftritt haben. Und, klar: Bei einer Raab-Show dürfen auch seine zahlreichen Schützlinge nicht fehlen. So sollen auch Lena Meyer-Landrut, Max Mutzke, Stefanie Heinzmann, Carolin Kebekus und Elton Auftritte haben.

Wer keine Zeit hat, nach Köln zu reisen, oder kein Ticket ergattern konnte, darf sich trotzdem über die Rückkehr von Stefan Raab freuen. Denn die Show wird live auf ProSieben übertragen, moderiert von Youtuber Aaron Troschke.

Raab ist zurück. Auf der Bühne und im Fernsehen - das dürfte die Überraschung des Herbstes sein.