Live bei "stern TV" Was war da los? Wirre Störer stürmen Interview mit Dschungelkönigin

Hatten die ne Wette verloren? Bei "stern TV" störten am Mittwochabend zwei Männer das Interview mit Dschungelkönigin Djamila Rowe mit wirren Botschaften. Moderator Steffen Hallaschka reagierte schlagfertig.

Zwei Störenfriede haben am Mittwochabend kurzzeitig die "stern TV"-Sendung auf RTL gecrasht. Moderator Steffen Hallaschka befand sich gerade im Interview mit Dschungelkönigin Djamila Row, als plötzlich ein Mann auf die Bühne stürmte. Er tippte Hallaschka auf die Schulter und versuchte, ihn in ein Gespräch zu verwickeln.

Gut zu verstehen ist der Mann nicht, aber er scheint völlig zusammenhanglos davon zu reden, dass Wrestling Fake ist. Der überrumpelte Hallaschka reagierte schlagfertig: "Sie möchten hier die Sendung stören und einfach mal ne Botschaft platzieren?“, fragt der Moderator zurück. "Ich würde Ihnen empfehlen, sich einfach mal wieder hinzusetzen. Das ist eine gute Bewerbung für den Dschungel und wenn Sie dann wiederkommen, reden wir auch über alles, was Sie für wichtig halten."

Zweiter Störer vor der Kamera bei stern TV

Dann führt ein Sicherheitsmann den ungebetenen Gast von der Bühne. Doch damit nicht genug der Unterbrechung. Kaum ist der erste Störer gegangen, läuft ein zweiter Mann vor die Kamera, um ebenfalls irgendetwas vor sich hin zu brabbeln. Nach wenigen Sekunden ist auch Störenfried Nummer zwei wieder aus dem Bild. Aggressiv wirkten die beiden Männer nicht, was der Auftritt bezwecken sollte, bleibt aber rätselhaft.

Studiogast Djamila Rowe verfolgt den ganzen Zwischenfall völlig ungerührt. "Schauen Sie mal, liebe Djamila, so was ist los, wenn die Dschungelkönigin kommt. Da denkt jeder, er kann ein bisschen vom Glanz ihrer Majestät abbekommen", sagt Hallaschka. Dann hat der Moderator, der gerade erst seinen Vertrag bei "stern TV" verlängert hat, das Studio wieder für sich und sein Interview. Djamila Rowe hatte sich am Sonntagabend im Finale der 16. Ausgabe von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" durchgesetzt und den Titel der Dschungelkönigin errungen.