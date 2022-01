Schauspielerin Neve Campbell war zu Gast in der US-Talkshow von Sängerin Kelly Clarkson und berichtete von einem Horrorerlebnis am Filmset. Als 17-Jährige drehte sie in Kanada eine Szene mit einem echten Bären. "Sie brachten diesen Bären ans Set und gaben mir zuerst eine große Flasche Coca Cola, um ihn zu füttern. Der Bär war also im Zuckerrausch", erzählte die 48-Jährige. Dann habe sie ihre Hand in Honig eintunken und weglaufen sollen. Der Bär stürmte hinter ihr her und drosselte nicht wie geplant sein Tempo, sondern attackierte den Teenager. "Er packte mich am Bein und zerrte mich durch den Wald. Meine Mutter, die zufällig am Set war, begann zu schreien. Die ganze Crew war wie erstarrt, weil niemand glauben konnte, was da passiert", sagte Campbell. Erst als ein Pfleger begann, den Bären mit Steinen zu bewerfen, war das Tier abgelenkt und ließ von ihr los. Nicht nur Campbell und ihre Mutter, auch Tierschützer dürften über die Szene schockiert sein. Was aus dem Film geworden ist, verriet Campbell nicht. Die gebürtige Kanadierin wurde vor allem durch ihre Rolle in der Horrorreihe "Scream" bekannt. 25 Jahre nach dem ersten Film läuft nun eine Fortsetzung in den Kinos.