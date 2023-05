Mit "Blood Red Sky" feierte Peter Thorwarth einen großen Erfolg. Der Thriller gilt als erfolgreichster deutscher Netflix-Film überhaupt. Sein neues Werk kann an diesen Erfolg nicht ganz anknüpfen.

Der deutsche Regisseur Peter Thorwarth (51) hat mit seinem Nazi-Rache-Film "Blood & Gold" bei Netflix keinen so guten Start hinlegen können wie vor zwei Jahren mit dem Vampirfilm "Blood Red Sky". Der Streamingdienst gab am Dienstagabend für die ersten drei Tage der seit Freitag verfügbaren "Blood & Gold"-Produktion rund 13,8 Millionen Abrufstunden weltweit an (26. bis 28. Mai). Für Thorwarths Vorgängerfilm bei Netflix, den Action-Horrorthriller "Blood Red Sky", wurden Ende Juli 2021 dagegen schon in den ersten drei Tagen (23. bis 25. Juli) rund 35,9 Millionen angesehene Stunden gezählt.

Mit "Blood & Gold" schwingt sich der gebürtige Dortmunder Thorwarth, der nun in München lebt, zu einer Art deutschem Quentin Tarantino ("Inglourious Basterds") auf. Das Werk - wieder mit Alexander Scheer in einer Hauptrolle - ist eine Mischung aus Kriegsfilm, Western und Satire: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs nimmt es ein desertierter deutscher Soldat (Robert Maaser) mit einer marodierenden Nazi-Truppe auf, die einem Goldschatz hinterherjagt. Scheer mimt einen fanatischen, zombie-artigen SS-Obersturmbannführer.

Thorwarths "Blood Red Sky" von 2021 wird bis heute als erfolgreichster deutscher Netflix-Film gelistet - noch vor dem oscarprämierten Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" von 2022. Mehr als 50 Millionen Haushalte sahen sich den Horror-Actionfilm in den ersten vier Wochen nach dem Start im Sommer 2021 an. Er dreht sich um einen außer Kontrolle geratenen Transatlantikflug mit Terroristen und Vampiren an Bord. Scheer mimt darin einen psychopathischen Entführer.