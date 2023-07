Margot Robbie und Brad Pitt in dem Drama "Babylon - Rausch der Ekstase". Foto

Im Reich der Sinne, im Schatten der Vergangenheit und im Banne des Optimierungswahns: Was sich zu streamen lohnt.

Einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Mit dem nostalgischen Filmmusical "La La Land" lieferte US-Regisseur Damien Chazelle 2017 eine beschwingte Hommage an Hollywood. Dieses Jahr legte das Wunderkind mit einer weiteren Hommage an die Traumfabrik nach - allerdings liegen Welten dazwischen. Das Drama "Babylon - Rausch der Ekstase" entführt ins frühe Hollywood der 1920er Jahre, als die junge Filmmetropole von der Stummfilm-Ära ins Tonzeitalter schlitterte. Chazelle geht mit rauschenden Partys, viel nackter Haut, bombastischen Filmsets und dekadenten Exzessen in die Vollen.

Zurecht trägt der mehr als dreistündige Leinwand-Exzess den Untertitel "Rausch der Ekstase". Brad Pitt spielt einen gefeierten Movie-Star, Margot Robbie ein aufstrebendes Starlet, Jean Smart eine Gossip-Kolumnistin auf der Suche nach Skandalgeschichten, Tobey Maguire einen perfiden Drogenboss der Unterwelt. Jovan Adepo wird zum schwarzen Trompeten-Virtuosen, Li Jun Li verwandelt sich in eine geheimnisvolle Cabaretsängerin. Ab 22. Juli ist der Film auf Paramount+ zu streamen.

"Karen Pirie - Echo einer Mordnacht"

Polizistin Karen Pirie (Lauren Lyle) wird von ihren Vorgesetzten damit beauftragt, den Fall der ermordeten Kellnerin Rosie Duff (Anna Russel-Martin) nach 25 Jahren wieder aufzurollen. Es ist ein "Cold Case", ein Fall, der nicht gelöst wurde. Weil eine Podcasterin das ungelöste Verbrechen ausgegraben hat, sieht sich die Polizei unter Druck. Während der Fußball-EM 1996 war Rosie in den Morgenstunden einer lauen Sommernacht zwischen den Grabsteinen der Ruine der Kathedrale von St. Andrews ermordet gefunden worden. Drei Studenten gerieten unter Verdacht, geben sich aber gegenseitig ein Alibi. "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht" ist die dreiteilige Verfilmung eines Romans der schottischen Krimiautorin Val McDermid und bis zuletzt extrem spannend. Ab 24. Juli in der ZDF-Mediathek.

"Terra Xplore"

Schönheitswahn, Arbeiten bis zum Umfallen und leistungssteigernde Pillen - der Druck von außen in unserer Gesellschaft wird zunehmend größer. Trotzdem versuchen viele Menschen, allen und allem gerecht zu werden. Zu welchem Preis? "Optimieren wir uns kaputt?" Dieser Frage geht Psychologe Leon Windscheid in der ZDF-Dokureihe nach. Die Folge ist ab 24. Juli 2023 in der ZDFmediathek verfügbar.

"Stephen Curry: Underrated"

Der Dokumentarfilm "Stephen Curry: Underrated" erzählt die bemerkenswerte Entwicklungsgeschichte eines der einflussreichsten, dynamischsten und überraschendsten Spieler in der Geschichte des Basketballs: Stephen Curry. Das Filmteam zeigt Currys Aufstieg von einem für zu klein und schmächtig gehaltenen Spieler an einem Kleinstadt-College der Division I zu einem vierfachen NBA-Champion. Die Doku ist ab 21. Juli bei Apple TV+ verfügbar.