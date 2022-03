14. März 2022

Benedict Cumberbatch spielt in "The Power Of The Dog" einen Cowboy, der andere schikaniert. Das Western-Drama von Regisseurin Jane Campion wurde nun an einem Abend gleich mit verschiedenen Preisen von verschiedenen Jurys ausgezeichnet. Einmal bei den BAFTA Film Awards in London, dem britischen Pendant zu den US-amerikanischen Oscars. Dort wurde "The Power Of The Dog" zum besten Film gekürt. Zudem erhielt Campion den BAFTA für die beste Regie. Am selben Abend fand in Los Angeles die Verleihung der Critics Choice Awards des Kritikerverbands statt. Dort wurde der Film mit Preisen für den besten Film, für Jane Campion als beste Regisseurin, für das beste adaptierte Drehbuch und für die beste Kamera bedacht. Die Akteure dürften nach diesen Erfolgen nun gespannt auf die Oscarverleihung am 27. März blicken. Fans können "The Power Of The Dog" bei Netflix sehen.

