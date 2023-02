Sehen Sie im Video: "The Consultant" im Trailer – Christoph Waltz als soziopathischer Unternehmensberater.

Serie auf Amazon Prime "The Consultant": Christoph Waltz jagt als skrupelloser Chef Schauer über den Rücken

von Eugen Epp In der Amazon-Serie "The Consultant" übernimmt ein Unternehmensberater eine Firma und krempelt sie mit unorthodoxen Methoden um. Eine Satire auf das Arbeitsleben, die vor allem von einem starken Christoph Waltz lebt.

Bei der Handyspiele-Firma CompWare herrschen Trauer und Bestürzung: Ihr Chef, das Tech-Wunderkind Sang Woo (Brian Yoon), wurde kaltblütig in seinem Büro erschossen – von einem Kind. Und während seine Angestellten noch unter Schock stehen, stellt sich schon ein neuer Boss vor: Regus Patoff (Christoph Waltz) taucht aus dem Nichts auf und übernimmt von einem Moment auf den anderen nicht nur das Chefbüro, sondern auch die Geschicke des Unternehmens. Sang hat vor seinem Tod einen entsprechenden Vertrag mit ihm geschlossen.

Mit Patoff an der Spitze des Unternehmens weht ein neuer, scharfer Wind in der Firma. Er feuert Mitarbeiter:innen, die Sekunden zu spät zur Arbeit erscheinen, ruft einen knallharten Konkurrenzkampf innerhalb der Belegschaft aus und fährt einen strikten Sparkurs. Schon bald wird klar, dass dieser Mann ein besonderes Geheimnis verbirgt.

Amazon-Serie "The Consultant": Chef ohne Vergangenheit

Zwei Mitarbeiter:innen arbeiten besonders eng mit Patoff zusammen: Der Programmierer Craig (Nat Wolff) und Elaine (Brittany O’Grady), die Assistentin des früheren Chefs. Sie machen sich auf Spurensuche und finden heraus, dass es über ihren neuen Vorgesetzen nicht viel herauszufinden gibt: Seinen Namen hat Regus Patoff der Bezeichnung "Reg. U. S. Pat. Off" ("registriert beim US-amerikanischen Patentamt") entlehnt, ansonsten scheint er bei Google und Co. nicht zu existieren. Klar wird bei ihren Recherchen nur, dass alle, die mit Patoff in Verbindung gebracht werden können, dies schnell bereut haben.

Und auch bei CompWare bangen die Angestellten bald schon nicht mehr nur um ihren Arbeitsplatz, sondern auch um ihr Leben. Doch während Craig zu Patoffs erbittertem Erzfeind wird, arbeitet sich Elaine Stück für Stück zu seiner engen Vertrauten hoch – und übernimmt Stück für Stück auch seine skrupellosen Methoden.

Christoph Waltz brilliert in "The Consultant"

Highlight der Serie ist ohne Frage Christoph Waltz in seiner Rolle als manipulativer, geheimnisvoller Chef. Mit seinen feinen Spitzen und undurchdringlicher Mimik gibt der Österreicher eine weitere Kostprobe seiner Schauspielkunst, die den Zuschauer:innen einen Schauer über den Rücken laufen lässt – einen solchen Chef aus der Hölle wünscht sich niemand und hat möglicherweise doch schon mancher erlebt.

"The Consultant" beschäftigt sich über acht Folgen satirisch mit der modernen Arbeitswelt zwischen Homeoffice, Silicon-Valley-Büros und Kostendruck. Regus Patoff ist der Prototyp erratischer Chefs, die mit unorthodoxen Methoden eine Firma zu sanieren versuchen. Eines unterscheidet ihn allerdings von vielen anderen seiner Zunft: Personenkult ist Patoff fremd. Und so ist – falls es eine zweite Staffel geben sollte – noch mindestens eine große Frage zu klären: Wer ist dieser Mann eigentlich?