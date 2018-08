Safari in Südafrika - Vom Schnappschuss zum Abschuss

Pünktlich zur Hauptsaison begeben sich die Reporter mitten unter die Safari-Touristen in Südafrika. Was sie dort sehen, lässt einen erschaudern. Rund um Raubtiere, insbesondere Löwen, hat sich eine ganz eigene Verwertungskette gebildet. Egal ob als Baby oder als erwachsenes Tier: in jedem Lebensstadium lässt sich mit den Tieren gutes Geld verdienen, zuletzt auf sogenannten Jagdfarmen, wo sie dann geschossen oder geschlachtet werden. Selbst für die Knochen gibt es inzwischen eine millionenschwere Industrie. Welche Menschen profitieren von dieser Art des Tourismus?

Hier geht es zum Beitrag auf FEATVRE.com.

Aussteigen - Kein Bock auf Deutschland

Gleich zu Anfang: das hier ist keine romantische Hippie-Reportage übers Aussteigen. Nein, die Filmemacherin dieser kleinen Reportage kommt doch zu einem ernüchternden Ergebnis. Vor einigen Jahren kaufte Jan ein kleines Grundstück auf einer Insel, die er nicht verraten möchte, und lässt sich während seines Alltags begleiten. Weit weg von allem verdient er sich sein Geld mit Gelegenheitsjobs. Im Verlauf des Films zeigt sich, dass zumindest der Reporterin Anne Thiele dieser Preis zu hoch ist.

Hier geht es zum Video.

Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel

Was treibt die Raser an? Die Sucht nach Adrenalin und Nervenkitzel? Diese Doku gibt einen Einblick in die Szene illegaler Autorennen und spricht mit Rasern, Polizei und Opfern. Die meisten Wettrennen finden am Rande der sogenannten Cruiser-Szene statt. Das sind junge Männer, die Spaß am Umbau ihrer Autos haben und diese dann gern zur Schau stellen. Für sie ist Tuning "ein Lebensgefühl". Eine Minderheit von ihnen sucht dann den besonderen Kick und eine neue Herausforderung: Rennen – mit manchmal tödlichen Ausgang. Verantwortungslos? Machen Sie sich selbst ein Bild!

Hier geht es zum Beitrag.

Heute keine Vorstellung: Zirkussterben in Deutschland

Diese Doku begleitet einige Enthusiasten, die als letzte ihrer Art an einer Leidenschaft festhalten: dem Zirkusleben. Über 350 Zirkusse gibt es noch in Deutschland. Sie fühlen sich von ihrem Publikum verlassen und vergessen. Und dennoch: Menschen wie die Familie Busch fühlen sich dieser Tradition verpflichtet und kämpfen weiter. Und so gibt dieser Film Einblick in das harte Leben von Athleten, Clowns und Dompteuren, die sich trotz aller Widrigkeiten nichts Schöneres vorstellen können. Nach diesem Beitrag versteht man weshalb.

Hier geht es zum Beitrag.

Grausames Ritual – Beschnittene Mädchen suchen Hilfe in Deutschland

Sie sind noch Kinder, wenn ihnen schwerste Verstümmelungen im Genitalbereich zugefügt werden – im Namen der Tradition. Seit Jahrtausenden werden in vielen Ländern Afrikas Mädchen auf diese oder ähnliche Weise beschnitten. Wenn sie das nicht sind, werden sie später als Erwachsene als unreine und nicht vollwertige Frauen angesehen. Die körperlichen und psychischen Folgen dieser Beschneidung bleiben ein Leben lang. Dieser Film erzählt von einer Frau, die selbst betroffen ist und aktiv versucht, anderen zu helfen.

Hier geht es zum Video.

Fullscreen

Der digitale Programmführer "FEATVRE" bietet ausgewählte Streaming-Tipps für Reportagen, Dokumentationen und Non-Fiction Beiträge aus den besten Mediatheken weltweit.

Hier finden Sie alle Dokus, die FEATVRE bisher für stern empfohlen hat.