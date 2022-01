Als Weihnachtsmann hat Schauspieler und Komiker Tim Allen sich in die Herzen von Kindern und Erwachsenen gespielt. Nun wird Allen für Disney Plus noch einmal in die Rolle schlüpfen.

Der US-Komiker Tim Allen (68) will zum vierten Mal in seine bekannte Weihnachtsmann-Rolle schlüpfen. Für Disney Plus wird der Schauspieler als Hauptdarsteller und Produzent eine Serie basierend auf der populären «Santa-Clause»-Filmreihe drehen, wie der Streamingdienst am Freitag mitteilte.

In «Santa Clause – Eine schöne Bescherung» hatte sich Allen 1994 erstmals als der Geschäftsmann Scott Calvin in Santa Claus verwandelt. 2002 und 2006 kamen Fortsetzungen des Weihnachts-Klamauks in die Kinos.

In der geplanten Serie steht Scott Calvin nun mit 65 Jahren vor der Aufgabe, einen geeigneten Nachfolger zu finden, um sich nach dem Leben am Nordpol wieder mehr der eigenen Familie zu widmen. Disney Plus will im März mit der Produktion beginnen. Zuletzt spielte Allen in der Sitcom «Last Man Standing» den erzkonservativen Familienvater Mike Baxter, der sich gegen seine erfolgreiche Ehefrau und drei Töchter behaupten muss.