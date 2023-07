von Susanne Hehr Die Rolle der Fran Fine hat US-Schauspielerin Fran Drescher weltberühmt gemacht. Die 65-Jährige steht nun an der Spitze des gigantischen Arbeiterstreiks in Hollywood. Sie ist dafür genau die Richtige.

Schauspielerin Fran Drescher steht am Rednerpult und wirft die Arme in die Luft: "It’s crazy!" Ihr Gesichtsausdruck ist ernst, aufgebracht. Die Augen sind aufgerissen und eingerahmt von ihren dichten, braunen Haaren zeichnen sich zwei dünne Falten auf ihrer Stirn ab.

Sie sieht fantastisch aus und es fällt schwer, in Drescher nicht für immer Fran Fine, die endstylische, gewitzte Nanny, zu sehen – selbst in diesem Moment, als sie in ihrer Rede mitfühlend und leidenschaftlich die Anliegen der SAG-AFTRA zum Streik-Auftakt darlegt. Die Rede markiert den offiziellen Beginn des Streiks der Schauspielerinnen und Schauspieler vor gut einer Woche; das abrupte Innehalten der kompletten Traumfabrik in Hollywood.