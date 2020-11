Ihre Teilnahme bei "The Masked Singer" war für Sylvie Meis besonders, schließlich habe sie noch nie vorher gesungen.

Am Ende waren es unter anderem ihre Füße, die sie verrieten. Besonders Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan war während des "The Masked Singer"-Auftritts des Alpakas aufgefallen, dass die Füße des Stofftieres erstaunlich klein seien im Verhältnis zur Größe des Kostüms. Und so tippte der Comedian auf Sylvie Meis. Er sollte richtig liegen. Nachdem sie die wenigsten Zuschauerstimmen bekommen hatte, wurde Sylvie Meis am Ende der Show als Alpaka enttarnt.

"The Masked Singer": Sylvie Meis ist stolz

Im Anschluss äußerte sich die niederländische Moderatorin zufrieden über ihren Auftritt. "Ich bin super, super, super stolz, dass ich mich getraut habe. Weil: Ich habe noch nie wirklich gesungen", verriet Meis. Ihre Teilnahme an der Rate-Musikshow zu verheimlichen war für die frisch verheiratete Meis eine große Aufgabe. "Mein Kind weiß es auch nicht", gab sie zu. Noch am Dienstag hatte sie Fotos von sich auf Instagram gepostet und dazu geschrieben, sie sei bereit für ein "Dinner at home". Dabei war sie zu dem Zeitpunkt schon im Studio.

Ceylan freute sich nach der Demaskierung. "Wie geil ist das denn? Ich habe dich an zwei Sachen erkannt: der Akzent und an deinen Füßen", sagte er. "Ich habe kleine Füße, das stimmt", antwortete Meis. Kein leichter Job, auf so filigranen Füßen abzuliefern, wie sie am Abend anmerkte: "Ich war müde nach der ersten Minute."

Bülent Ceylan lag schon mal richtig

Bülent Ceylan hatte bereits vergangene Woche richtig geraten, als er Moderator Jochen Schropp unter dem Hummer-Kostüm vermutete.

Als größter Favorit bei "Masked Singer" gilt zu diesem Zeitpunkt das Skelett, das "Dirty Diana" von Michael Jackson so überzeugend zum Besten gab, dass Ceylan kurzerhand aufstand um zu Headbangen. Am Dienstagabend tippte das Rateteam hier unter anderem auf Helene Fischer, Marie Wegener, Beatrice Egli und Sarah Lombardi.