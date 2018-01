Millionen von Fernsehzuschauern haben Montagabend etwas Unglaubliches gesehen: Die "Tagesschau" begann nicht um 20 Uhr, 0 Minuten und 0 Sekunden. Sondern erst um 20.01 Uhr. Die Nachrichten-Institution Deutschlands sendet mit Verspätung? Ist denn auf gar nichts mehr Verlass?



In einem Tweet erklärte die "Tagesschau" noch am Abend: "Die Tagesschau fing heute um 20:01 Uhr an. Grund dafür waren technische Probleme in der zentralen Sendeleitung. Wir hoffen, Sie haben die ersten 60 Sekunden irgendwie gut überbrücken können!"

Die tagesschau fing heute um 20:01 an. Grund dafür waren technische Probleme in der zentralen Sendeleitung. Wir hoffen, Sie haben die ersten 60 Sekunden irgendwie gut überbrücken können! pic.twitter.com/nWmF2ZfZyw — tagesschau (@tagesschau) 15. Januar 2018





Technische Probleme? Was war denn jetzt genau der Grund für die Verzögerung? Allem Anschein nach dürfte es die Handball-EM gewesen sein. Denn die ARD wartete genau die letzte eine Minute, bis die Partie Deutschland gegen Slowenien zu Ende war - bis 20.01 Uhr. Eigentlich hätte das Spiel kurz vor der Nachrichtensendung entschieden sein sollen.



Doch bei der Partie hatte es kurz vor Schluss eine kniffelige Entscheidung gegeben. Minutenlang bemühten die Schiedsrichter den Videobeweis, bis sie am Monitor eine Entscheidung gefällt hatten: Das deutsche Team bekam einen Siebenmeter und schaffte so mit Ach und Krach ein 25:25-Unentschieden. Damit stehen die Deutschen vorzeitig in der Hauptrunde des Turniers. Es sei denn, der Protest der Slowenen gegen die Schiedsrichter-Entscheidung hat Erfolg. Die Europäische Handball-Föderation muss sich deshalb an diesem Dienstag noch einmal intensiv mit dem Ausgang des Handball-Krimis beschäftigen.

Von der Handball-EM direkt zur "Tagesschau"

Die schiere Dauer der Entscheidung plus Siebenmeter brachte die ARD bei der Handball-Übertragung wohl in die Bredouille - und die Zuschauer kurzzeitig aus dem Konzept. Von der "Tagesschau" gibt es bislang keine weiteren Informationen als eben jenen Tweet, in dem von "technischen Problemen" die Rede ist. Die Moderatorin der Ausgabe, Judith Rakers, schrieb auf Twitter: "Ich hab die Zeit genutzt, um das Handball-Ergebnis noch schnell hart zu feiern."



Ich hab die Zeit genutzt, um das Handball-Ergebnis noch schnell hart zu feiern. #😉 — Judith Rakers (@JudithRakers) 15. Januar 2018

Trotz Mini-Party brachte Rakers die Sendung gewohnt souverän über die nun 14 Minuten Sendezeit. Und auch die Reaktionen auf Twitter zeigen: Die meisten "Tagesschau"-Fans nahmen die einminütige Wartezeit mit Humor.



Hier die Reaktionen auf die "Tagesschau"-Verspätung im Video: