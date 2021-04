Der Schauspieler Hans-Jochen Wagner wurde 1968 in Tübingen geboren. Zu seinen bekanntesten Rollen zählt der Kommissar Hendrik Verhoeven in der Krimireihe "Kommissarin Heller". Seit 2017 ist er an der Seite von Eva Löbau im Schwarzwald-"Tatort" zu sehen.

© Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/ / Picture Alliance