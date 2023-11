In Cottbus muss Kriminalkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk, l.) aus dem deutsch-polnischen Kommissariat in Swiecko gemeinsam mit seiner neuen Kollegin Alexandra Luschke (Gisa Flake) einen Mordfall aufklären.

von Julia Mäurer Der Mord an einem Motivwagenbauer führt Kommissar Vincent Ross nach Cottbus. Dort trifft er auf eine neue Kollegin und eine Truppe von Karnevalsfreunden, die alle etwas zu verbergen scheinen.

3 von 5 Punkten

Mord in der fünften Jahreszeit: Der Film schafft den Spagat zwischen Spaß und Ernsthaftigkeit

Worum geht's?

Karnevalszeit in Cottbus. Kurz vor dem großen Umzug wird Motivwagenbauer Jurek Bukol (Sigi Polap) tot in seiner Werkstatt gefunden. Ein Feuer kostete nicht nur sein Leben, sondern hat auch seinen geplanten Karnevalswagen fast komplett zerstört. Wer oder was darauf abgebildet war, bleibt zunächst ein Rätsel. Da der Tote polnischer Staatsbürger war, übernimmt Vincent Ross (André Kaczmarcyk) vom deutsch-polnischen Kommissariat den Fall. Unterstützt wird er von der örtlichen Polizistin Alexandra Luschke (Gisa Flake). Deren Chef Markus Oelßner (Andreas Döhler) erweist sich als wahres Ekel und scheint die Ermittlungen bremsen zu wollen. Aber hat er etwas mit Bukols Tod zu tun? Ross und Luschke hören sich im Umfeld des Toten um. Sie befragen seinen Sohn Dawid (Niklas Bruhn), seine Tochter Krystina (Pia-Micaela Barucki), seine Ex-Frau Petra (Julika Jenkins) und andere Mitglieder des Karnevalsvereins. Sie alle beschreiben Jurek Bukol als jähzornigen Besserwisser, der häufig mit seinen Mitmenschen aneinander geraten ist. Dazu scheint auch zu passen, dass Bukol vor einigen Jahren wegen Urkundenfälschung verurteilt wurde. Doch Kommissar Ross und seinem Team kommen immer mehr Zweifel, ob sich das alles wirklich so zugetragen hat.

Warum lohnt sich der "Polizeiruf 110: Cottbus Kopflos"?

Der Film (Buch: Mike Bäuml und Axel Hildebrand, Regie: Christoph Schnee) wird vor allem getragen von den beiden Ermittlern Vincent Ross (André Kaczmarcyk) und Alexandra Luschke (Gisa Flake). Direkt ihre erste Begegnung prägt sich ein: Luschke tanzt im Karnevalsverein und hat noch ihr hautenges silbernes Ganzkörperkostüm an, als sie Ross gegenübertritt. Der wiederum glänzt im rotem Lackledermantel und mit perfekt sitzendem Kajalstrich. Auf den ersten Blick scheinen Ross und Luschke wenig Gemeinsamkeiten zu haben. Umso schöner ist zu sehen, dass sie sich mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen. Ein Duo mit Potenzial.

Was stört?

Für die Aufklärung des Mords sind am Ende Ereignisse entscheidend, die fast ausnahmslos in der Vergangenheit liegen. Die Ermittler recherchieren die ganze Zeit einen zwei Jahre zurückliegenden Fall, der immer wieder aufwendig erklärt und dem Zuschauer nahe gebracht werden muss. Das macht den Krimi im Ganzen etwas zäh. Erst in den letzten 15 Minuten kommt mehr Dynamik und Spannung auf.

Die Kommissare?

Kriminalkommissar Vincent Ross stehen bei seinen Ermittlungen die Cottbuser Polizistin Alexandra Luschke und sein polnischer Kollegen Karl Rogov (Frank Leo Schröder) zur Seite. Beide traten bereits in vorherigen "Polizeiruf 110"-Folgen auf. Als Trio sollen sie in Zukunft in wechselnden Ermittlerkonstellationen zu sehen sein. Vor allem die schlagfertige Luschke könnte eine echte Bereicherung werden. Vorgeschmack gefällig? Als Rogov sich über ihren Namen amüsiert – "Wie heißt die? Lusche? Haben wir noch nicht genug davon?" – kontert die Ermittlerin: "Luschke, Alexandra – und davon kann man nie genug haben."

Ein- oder ausschalten?

Um die neuen Kollegen von Kommissar Vincent Ross kennenzulernen, lohnt sich das Einschalten. Karnevalsfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten.

