von Julia Mäurer "Polizeiruf 110"-Ermittlerin Doreen Brasch reist für ihren neuen Fall von Magdeburg in den Harz: Zwei Frauen wurden mit mittelalterlichen Methoden gefoltert und auf einer Art Scheiterhaufen verbrannt.

3 von 5 Punkten

Spukfilm oder Sozialdrama? Der Krimi kann sich nicht recht entscheiden

Worum geht's?

Die Magdeburger Ermittlerin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) muss im Harz den Tod der 32-jährigen Tanja Edler aufklären. Die junge Frau wurde vor ihrem Tod gefoltert und auf einer Art Scheiterhaufen verbrannt. Edler war erst vor Kurzem in ihren Heimatort – im Film ist es das fiktive Thalrode – zurückkehrt und sollte den Hotel- und Gastronomiebetrieb von ihrer Mutter Stefanie (Gabriela Maria Schmeide) übernehmen. Für den Sohn der Familie, Reiko Edler (Pit Bukowski), blieb nur die undankbare Rolle des Kochs. Hat er aus Eifersucht seine Schwester ermordet? Oder war es der Ex-Freund der Toten, der gemeinsam mit seinem Vater einen verstaubten Laden namens "Hexenbösen" betreibt? Zudem gehörte Edler einem ominösen Frauenzirkel an, der sich zu spirituellen Treffen im Wald verabredete. Eines der Mitglieder wird wenig später ebenfalls tot aufgefunden.

Warum lohnt sich der Fall "Hexen brennen"?

Idyllische Fachwerkhäuser, eine kleine Dorfkirche, umliegende Wälder: Auf den ersten Blick wirkt in dem Dorf am Fuße des Brockens alles harmonisch. Doch Kommissarin Brasch stellt ziemlich schnell fest, dass einiges im Argen liegt. Vor allem, dass es eine tiefe Kluft gibt zwischen den Männern und Frauen im Ort. Während die Frauen stark und selbstbewusst auftreten und Dinge verändern, sitzen die Männer am Stammtisch und verharren in der Vergangenheit. Treffend gezeichnet wird das an der Figur des Dorfarztes Hans Petersen (Michael Schweighöfer). Der sagt in einer Szene: "Plötzlich wird hier alles anders. Soll alles schlecht sein, was gut war. Verflucht sei der Tag, an dem die Frauen das Wahlrecht bekamen." Brasch spürt, dass diese sozialen Spannungen auch für die Aufklärung der Morde entscheidend sind.

Was stört?

Hexen, Teufel, Schwarze Magie, Exorzismus: Dieser Krimi will mit dem Übersinnlichen spielen, driftet dabei aber leider oft ins Schrullige ab. Ein paar Vögel und ein Geschwisterpärchen, das an die Zwillinge aus "Shining" erinnert, reichen nicht, um über 90 Minuten Spannung zu erzeugen. Deutlich besser ist das vor vier Wochen dem "Tatort" aus Wien gelungen, der ganz ähnliche Themen behandelte.

Die Kommissarin?

Sachlich und analytisch ermittelt Doreen Brasch, auch wenn sie von der Brutalität des Verbrechens schockiert ist. "Man sieht so einiges, was man nicht sehen möchte", sagt sie zu Rechtsmediziner Manfred Muser (Hennig Peker) nach dem Fund der ersten Leiche. Als eine zweite Frau getötet wird, bekommt Brasch Unterstützung von ihrem Vorgesetzten, Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler). Wobei dieser sich zunächst ziemlich unprofessionell zu den Stammtischbrüdern gesellt.

Ein- oder ausschalten?

Kein Pflichtprogramm. Wer einen Klassiker der Filmgeschichte sehen möchte, kann um 20.15 Uhr bei Arte den Hitchcock-Thriller "Marnie" anschauen.

