Seit 2016 ermittelte sie an der Seite von Wotan Wilke Möhring, im kommenden Jahr ist Schluss: Schauspielern Franziska Weisz steigt überraschend beim "Tatort" aus. Über die Gründe hält sich der Sender bedeckt.

Die österreichische Schauspielerin Franziska Weisz verlässt den "Tatort". Wie der zuständige Sender NDR mitteilte, wird ihre Rolle der Kommissarin Julia Grosz an der Seite des Bundespolizisten Thorsten Falke (gespielt von Wotan Wilke Möhring) nicht fortgeführt. Möhring wird in den beiden kommenden Fällen, die in den nächsten Wochen und Monaten gedreht werden, als alleiniger Ermittler vor der Kamera stehen. Wie und warum die Zusammenarbeit der beliebten "Tatort"-Rollen endet, sollen die Zuschauer im "Tatort: Was bleibt" erfahren, der im ersten Quartal 2024 in der ARD laufen soll.

Zu den Gründen für Weisz' Abschied machte der Sender keine konkreten Angaben. Der Fiction-Chef des NDR, Christian Granderath, bemerkte lediglich, Weisz habe ihrer Figur "einen ganz unverwechselbaren Charakter gegeben". Er bedankte sich für die 13 Fälle in sieben Jahren: Die Rolle habe eine "spannende Entwicklung durchlaufen", sei nun aber auserzählt. Granderath freue sich jedoch, wenn es mit Franziska Weisz zukünftig zu weiteren gemeinsamen Projekten mit dem NDR komme.

Auf Dauer soll Wotan Wilke Möhring aber offenbar nicht alleine ermitteln. "Wen Thorsten Falke in kommenden 'Tatorten' an der Seite haben wird, verrät der NDR zu einem späteren Zeitpunkt", teilte der Sender mit.

Franziska Weisz übernahm "Tatort"-Rolle von Petra Schmidt-Schaller

Mit Franziska Weisz verliert Möhring bereits die zweite "Tatort"-Kollegin seit seinem Dienstantritt im Jahr 2013. Weisz übernahm die Rolle der Kommissarin Julia Grosz im Jahr 2016 nach dem Ausscheiden von Petra Schmidt-Schaller. Sie hatte in den ersten sechs Folgen die Ermittlerin Katharina Lorenz gespielt. Wotan Wilke Möhring kommt als Bundespolizist Thorsten Falke in verschiedenen Städten Norddeutschlands zum Einsatz. Sein erster Fall trug den Titel "Feuerteufel". Bislang wurden 18 Episoden ausgestrahlt, zuletzt im April 2023 die Folge "Verborgen".