Das Dortmunder "Tatort"-Team um Peter Faber und Martina Bönisch hat eine neue Kollegin: Kommissarin Rosa Herzog. Dargestellt wird die resolute Ermittlerin von der Österreicherin Stefanie Reinsperger.

Schon wieder ein frisches Gesicht im Dortmunder "Tatort": Seit der ersten Episode im Jahr 2012 gab es im Ermittlerstab um Peter Faber und Martina Bönisch reichlich Personalwechsel. Erst verließ Oberkommissar Daniel Kossik (Stefan Konarske) das Team, im vergangenen Jahr folgte ihm Kollegin Nora Dalay (Aylin Tezel). Der Nachfolger von Kossik ist Hauptkommissar Jan Pawlak (Rick Okon), und auch für Dalay gibt es nun Ersatz. "Rosa Herzog. Ich bin die Neue", mit diesen Worten stellte sich die Ermittlerin im aktuellen Dortmunder Fall "Heile Welt" vor. Viel hat der Zuschauer noch nicht über die Kommissarin erfahren, außer, dass sie recht forsch auftritt, ihre Kollegen direkt duzt, beim Einsatz an der Waffe aber Nerven zeigt.

Dargestellt wird Rosa Herzog von der Österreicherin Stefanie Reinsperger. Sie sei "dankbar für diese Chance und Gelegenheit", sagte die 33-Jährige im vergangenen Jahr, als ihr "Tatort"-Engagement bekannt gegeben wurde. Die Figur der Rosa Herzog beschreibt sie als "zugewandten, offenen Menschen". "Sie ist sehr gut in ihrem Job und stellt diesen auch gerne vor ihr Privatleben, oft auch als Schutz um sich nicht mit allem, was so nebenher schief läuft, beschäftigen zu müssen", so Reinsperger.

Stefanie Reinsperger wuchs in London auf

1988 in Baden bei Wien geboren, gehört die Österreicherin zu den vielversprechendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Reinsperger verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in London, wo ihr Vater für das österreichische Außenministerium arbeitete. 2011 machte sie ihren Abschluss am Wiener Max Reinhardt Seminar, einer alteingesessenen Schauspielschule, 1928 gegründet vom dem berühmten österreichischen Theaterregisseur.

Mit dem Initiator der Salzburger Festspiele verbindet Reinsperger mehr als nur der gemeinsame Geburtsort – nämlich die Liebe zum Theater. Seit 2017 gehört die 33-Jährige zum Berliner Ensemble. Zuvor spielte sie am Burgtheater in Wien und am Schauspielhaus Düsseldorf. Reinsperger wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, auch wenn sie 2018 dem stern sagte: "Ich will Geschichten erzählen, Menschen bewegen. Ob das jemand auszeichnen will oder Kritiker gut finden, das allein darf keine Motivation sein." Sie hat einfach unbändigen Spaß am Schauspiel, geht die Dinge oft mit einer kindlichen Leichtigkeit an.

Diese Spielfreude, die Lust auf spannende Geschichten und Emotionen kann sie nun auch in ihrer neuen Rolle als "Tatort"-Ermittlerin Rosa Herzog ausleben. Denn nach ihrem ersten Auftritt ist klar: Über diese Kommissarin will der Zuschauer noch eine ganze Menge mehr erfahren.