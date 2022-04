Es war eine Premiere für Vater und Sohn: August Milberg gab im "Tatort" aus Kiel den jungen Klaus Borowski. Für den 18-jährigen Spross von Hauptdarsteller Axel Milberg war es die erste TV-Rolle.

Ein Knochenfund im Wald wurde für den Kieler "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) zur Reise in die eigene Vergangenheit. Die sterblichen Überreste gehörten seiner Jugendliebe Susanne Hansen (Mina Rueffer), mit der er 1970 zum Jimi-Hendrix-Konzert nach Fehmarn trampen wollte. Doch auf dem Weg dorthin verschwand die junge Frau spurlos. Kommissar Borowski und seiner Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) gelang es in dem am Sonntagabend ausgestrahlten "Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes" das Verbrechen nach über 50 Jahren aufzuklären.

Der Film spielte teilweise in der Vergangenheit und zeigte einen jugendlichen Borowski mit blondem Haar und Wanderrucksack. Dargestellt wurde der Teenager von August Milberg, dem Sohn von Hauptdarsteller Axel Milberg. "Mein Vater kam eines Tages zu mir und meinte, der Fernsehproduzent hätte eine Idee, den jungen Borowski vielleicht mit mir zu besetzen und ob ich mir das vorstellen kann. Ich las das Drehbuch und fand es sehr gut. Dass ich zu der Zeit ein großer Jimi-Hendrix-Fan war, steigerte das meine Begeisterung nur", sagte der 18-Jährige über das Projekt. Er entschied sich, beim Casting vorzusprechen und wurde engagiert – ohne jegliche Schauspielerfahrung. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war August Milberg 16 Jahre alt.

"Tatort" aus Kiel: Schauspiel-Debüt von Axel Milbergs Sohn

Er ist der gemeinsame Sohn von Axel Milberg und seiner Frau Judith, mit der der Schauspieler seit 2004 verheiratet ist. Aus erster Ehe hat Milberg einen weiteren Sohn, seine Frau Judith brachte zwei Kinder mit in die Beziehung. "August war begeistert von dem Team und der Konzentration von so Vielen auf ein gemeinsames Ziel. Er war auf jeden Fall weniger aufgeregt an seinen beiden Drehtagen als ich", sagte der 65-Jährige über die Leistung seines Sohnes.

Ob er nach seinem Schulabschluss in die Fußstapfen seines Vaters treten will, weiß August Milberg noch nicht. "Das Drehen hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich war am Ende traurig, dass es vorbei war. Doch stehe ich, ehrlich gesagt, nicht gerne im Rampenlicht", gestand er. Sein Vater sieht das Ganze gelassen: "Wenn er nach seiner Schulzeit tatsächlich Schauspieler werden will, tja, dann soll er's versuchen", sagt Axel Milberg.

Er selbst absolvierte zunächst ein Studium, bevor er im Alter von 23 Jahren eine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München begann. Milberg gehört heute zu den renommiertesten Darstellern Deutschlands. Die Rolle des "Tatort"-Kommissars Klaus Borowski spielt er seit 2003 – das Geburtsjahr seines Sohnes August.

Hier können Sie die Kritik zum aktuellen "Tatort" noch einmal Nachlesen