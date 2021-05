Mit seiner umstritten Videoaktion zur Corona-Politik der Regierung sorgte Jan Josef Liefers für viel Wirbel. Konsequenzen hat sie für ihn nicht: Der Münster-"Tatort" fuhr eine Rekordquote ein. Und das ist gut so.

14,22 Millionen Zuschauer! Bei den ARD-Verantwortlichen dürfte sich am Montagmorgen Freude und Erleichterung breit gemacht haben. Denn die Quote des neuen Falls aus Münster wurde mit großer Spannung erwartet. Nur zehn Tage nach Veröffentlichung der umstrittenen Videos, in denen sich 53 Schauspieler in satirischer Absicht zur Corona-Politik der Regierung geäußert haben, war Wortführer Jan Josef Liefers in seiner Paraderolle als Professor Boerne zu sehen.

Die Unsicherheit war groß: Würden die Zuschauer Jan Josef Liefers für seine für viele nicht nachvollziehbare Kritik abstrafen und den "Tatort" meiden? Oder profitiert der "Tatort" umgekehrt von der enormen medialen Präsenz, die Liefers in der zurückliegenden Woche genossen hat?

Offenbar ist letzteres der Fall: Mit 14,22 Millionen Zuschauern holte die Folge "Rhythm and Love" die beste Einschaltquote eines "Tatorts" seit mehr als vier Jahren. Damals hatte "Fangschuss" einen 25 Jahre alten Rekord geknackt. Heißt das nun, dass das Publikum mit Liefers' kruden Gedanken einverstanden ist?

Die Zuschauer mögen den Münster-"Tatort"

Gemach. In diese Zahlen sollte man nicht zuviel hineininterpretieren: Es kann von keiner Abstimmung mit der Fernbedienung über die umstrittene Videoaktion oder gar über die Corona-Politik der Regierung die Rede sein. Vielmehr haben sich die Zuschauer mitten in einer anstrengenden Pandemie für 90 Minuten Eskapismus und leichte Unterhaltung entschieden - und gerade nicht für anstrengende politische Debatten. Dafür steht der Münster-"Tatort".

Damit hat das Publikum eine große Reife bewiesen und gezeigt: Es ist durchaus in der Lage, zwischen der Figur des Karl-Friedrich Boerne von dem sie darstellenden Schauspieler Jan Josef Liefers zu trennen. Und hat jenen Eiferern aus dem Rundfunkrat die rote Karte gezeigt, die gefordert haben, die Zusammenarbeit mit Liefers und anderen an der Aktion beteiligten Schauspielern zu beenden. Deren Kritik - wie missraten man sie finden mag - muss man in einer Demokratie aushalten können. Man darf und soll den Künstlern vehement widersprechen - Berufsverbote haben dagegen in einer freien Gesellschaft keinen Platz.