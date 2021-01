Die "Tatort"-Folge "Das ist unser Haus" war in mehrerer Hinsicht besonders: Neben der ungewöhnlichen Handlung in einer Wohngemeinschaft waren drei Schauspieler zu sehen, die man eigentlich als Musiker kennt.

Der am Sonntagabend gezeigte "Tatort" aus Stuttgart erzählte eine Geschichte aus dem schwäbischen Öko-Milieu und bestach mit einer imposanten Ensembleleistung. Neben bekannten Schauspielern wie Lana Cooper und Anna Brüggemann gab es einige Gesichter zu bewundern, die man bislang aus einem anderen Kontext kannte.

Für die Folge "Das ist unser Haus" wurden drei Künstler verpflichtet, die eigentlich als Musiker bekannt geworden sind. Christiane Rösinger von den Lassie Singers beeindruckte als Ulrike, die so etwas wie die Mutter der Kompanie in dem verkrachten Wohnprojekt gab und in schwäbischem Dialekt ihre Mitbewohner auf das gemeinsame Leben einschwor. Dass die 60-Jährige aus Rastatt kommt und damit eigentlich Badenerin ist, dürften jedoch nur eingefleischte Schwaben herausgehört haben.

Christiane Rösinger wurde mit den Lassie Singers bekannt

Tatsächlich lebt Rösinger seit mehr als vier Jahrzehnten in Berlin, wo sie sie 1988 zusammen mit der mittlerweile verstorbenen Almut Klotz und Funny van Dannen die Lassie Singers gründete und in Stücken wie "Mein Freund hat mit mir Schluss gemacht" oder "Es ist so schade" Feminismus und Humor zu eingängigen Popsongs verschmolz. Ab 1999 veröffentlichte sie als Kopf der Indie-Rockband Britta vier Alben, bevor sie 2010 und 2017 zwei von den Kritikern hoch gelobte Soloalben aufnahm. Zudem ist Christiane Rösinger Buchautorin, unter anderem veröffentlichte sie 2008 den Roman "Das schöne Leben".

Während die talentierte Rösinger in einer besseren Welt ein Popstar wäre, hat er das auch in dieser Welt geschafft: Heinz Rudolf Kunze gehört mit als 4,5 Millionen verkauften Tonträgen zu den erfolgreichsten deutschen Popstars der letzten Jahrzehnte, sein größter Hit war "Dein ist mein ganzes Herz" aus dem Jahr 1985. Seit seinem Debüt 1981 hat der Niedersachse insgesamt 28 Studioalben und mehrere Livealben veröffentlicht. Im "Tatort" spielte Kunze einen älteren Herrn, der ursprünglich Interesse zeigte, sich an dem Wohnprojekt zu beteiligen - dem dann aber - grundlos - unterstellt wurde, ein Triebtäter zu sein.

Die in einer lesbischen Beziehung lebende Bewohnerin Birgit wurde gespielt von der Singer-Songwriterin Desiree Klaeukens, die zunächst als Solomusikerin unterwegs war, 2017 aber zusammen mit Dietrich Brüggemann die Band Theodor Shitstorm gründete. Klaeukens war bereits zuvor in dem Spielfilm "Heil" (2015) sowie in der "Tatort"-Folge "Murot und das Murmeltier" (2018) zu sehen. Regisseur der beiden Filme ebenso wie beim gestrigen "Tatort" aus Stuttgart: Dietrich Brüggemann.