von Julia Mäurer Die Frankfurter "Tatort"-Kommissare Janneke und Brix ermitteln gegen einen Psychiater, der LSD für therapeutische Zwecke einsetzt. Nach einer Sitzung sind sechs Menschen tot, doch der Arzt will sich an nichts erinnern.

3 von 5 Punkten

Rauschhaftes Kammerspiel mit einem herausragenden Martin Wuttke

Worum geht's in dem "Tatort" aus Frankfurt?

Nicht eine, sondern gleich sechs Leichen finden die Frankfurter Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch), als sie zur Villa des Psychiaters Adrian Goser (Martin Wuttke) gerufen werden. "Scheint eine wilde Party gewesen zu sein", vermutet Brix, seine Kollegin Janneke tippt eher auf "ein Massaker". Tatsächlich wendet Goser das umstrittene Verfahren der Psycholyse an, bei dem er seine "Gefährten", wie er seine Patienten nennt, mittels psychedelischer Drogen therapiert. Bei einer Sitzung ging nun etwas furchtbar schief: Sechs Menschen sind tot, Goser ist der einzige Überlebende. Während einer Tatortbegehung in seinem Haus soll der Psychoanalytiker die Geschehnisse des Abends rekonstruieren. Doch der Einsatz läuft völlig aus dem Ruder und es gibt weitere Tote.

Warum lohnt sich der Fall "Leben Tod Ekstase"?

Getragen wird der Film vor allem von dem exzentrischen Psychiater Adrian Goser. Theaterstar Martin Wuttke spielt ihn als eine Art zynischen Guru, dessen Emotionen stetig schwanken: Mal ist er sanft und verständnisvoll, dann wieder laut und aufbrausend. Die Drehbuchautoren Nikias Chryssos und Michael Comtess haben eine facettenreiche Figur geschaffen, die Wuttke genial mit Leben füllt. In der "Tatort"-Welt ist der 60-Jährige kein Unbekannter: Von 2008 bis 2015 ermittelte Wuttke an der Seite von Simone Thomalla in Leipzig. Zudem waren er und die "Frankfurter"-Kommissarin Margarita Broich viele Jahre privat ein Paar und haben zwei gemeinsame Söhne.

Was stört?

Der Film springt immer wieder auf verschiedenen Zeitebenen hin- und her. So entsteht kein richtiger Erzählfluss. Nur häppchenweise kommt heraus, was in der Vergangenheit und in der Todesnacht in Gosers Villa passiert ist. Zum Ende hin verliert der Krimi immer mehr an Struktur. Der Zuschauer fühlt sich, als sei er selbst Teil einer von Gosers psychedelischen Sitzungen. Und über allem steht die bizarre Frage nach dem Lieblingsfilm von Arnold Schwarzenegger.

Die Kommissare?

Als Janneke und Brix erfahren, dass sie es bei ihren Ermittlungen mit einem Psychoanalytiker zu tun bekommen, sind ihre Reaktionen höchst unterschiedlich. Während Brix die Psycholyse als "Mumpitz" verurteilt und das alles nicht ernst nehmen kann, ist seine Kollegin durchaus interessiert und gibt zu, bereits einige Bücher des Verdächtigen Adrian Goser gelesen zu haben. Das sorgt für kontroverse Diskussionen unter den Kommissaren, doch am Ende kommt es beim Bier zu einer überraschenden Versöhnung.

Ein- oder ausschalten?

"Leben Tod Ekstase" lautet Titel des "Tatorts" aus Frankfurt. Hinzu kommen noch irre Drogentrips und krankhafte Wahnvorstellungen: Wem das alles an einem Sonntagabend nicht zu viel ist, darf gern einschalten.

