3 von 5 Punkten

Unterhaltsamer Fall ohne jeden Realitätsbezug

Worum geht's?

Eine junge Frau wird am hellichten Tage auf dem Berliner Gendarmenmarkt erschossen. Die Spur führt an die private Berlin School of Law und zu dem jungen Studenten Benjamin Renz (Anton von Lucke). Der will Mitglied einer elitären Studentenverbindung werden und muss dafür allerlei Prüfungen absolvieren. Doch würde er dafür einen Mord begehen? Die Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) stoßen auf ein Video, in dem Renz einen Vortrag zum Thema "Das perfekte Verbrechen" hält. Offenbar spielt hier jemand ein Spiel mit der Polizei. Karow beschließt sich, ebenfalls zu spielen – nach seinen Regeln.

Warum lohnt sich dieser "Tatort"?

Zahllose Bücher und Filme spielen mit der Grundidee dieses Krimis: Ist es möglich, einen Mord zu begehen, bei dem der Täter nicht überführt werden kann? Ein faszinierendes Gedankenspiel. "Das perfekte Verbrechen" heißt diese "Tatort"-Folge und genau darum geht es.

Was stört?

Die ganze Geschichte ist arg konstruiert und bedient viele Klischees: Hier die verwöhnten reichen Jura-Bürschchen, die dank des Geldes ihrer Väter in einer moralfreien Sphäre leben. Dort der Aufsteiger Benjamin Renz, der unbedingt in den elitären Zirkel aufgenommen werden will und bereit ist, dafür einiges zu tun. Dreidimensionale Charaktere aus Fleisch und Blut sucht man in diesem Fall vergeblich.

Die Kommissare?

Bei den Ermittlungen stößt Robert Karow auf einen alten Bekannten: Richard Liere (Peter Kurth), den schwerreichen Gründer der Berlin School of Law. Der wollte Karow einst in seiner Firma einstellen, denn der Kommissar ist ein erstklassiger Kenner des Aktienmarktes.

Ein- oder Ausschalten?

Wer 90 Minuten Ablenkung von der Corona-Krise sucht, ist mit diesem realitätsfernen "Tatort" bestens bedient.

