Hier spukt es, allerdings nur ein bisschen: Der "Tatort" aus Dresden flirtet mit dem Übersinnlichen - um am Schluss für alles eine rationale Erklärung zu präsentieren.

2 von 5 Punkten

Dieser "Tatort" macht einen auf Horror, traut sich aber nicht das Konzept bis zum Ende durchzuziehen.

Worum geht's?

Bei ihren Ermittlungen haben es die Dresdner "Tatort"-Ermittler Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) mit einer schwierigen Zeugin zu tun: Die 14-jährige Talia (Hannah Schiller) hat den Mörder kurz nach der Tat überrascht, kann sich jedoch nicht mehr richtig erinnern. Denn die Schülerin leidet seit dem Unfalltod ihrer Mutter vor einigen Jahren unter Parasomnie – sie schreckt nachts auf, wandelt im Schlaf und sieht die Geister verstorbener Frauen. Als die Ermittlerinnen herausfinden, dass in dem Haus auch andere Frauen getötet wurden, nehmen sie die Visionen des Mädchens ernst.

Warum lohnt dieser "Tatort"?

Die menschliche Psyche kann verschiedene Schutzmachanismen entwickeln, um Traumatisierte vor seelischen Verletzungen zu schützen. Die "Tatort"-Folge "Parasomnia" deutet an, welche Auswüchse dies in den Köpfen von Kindern nehmen kann.

Was stört?

In der Vergangenheit hat sich der "Tatort" bereits mehrfach am Horror-Genre versucht. Sehr gelungen 2019 in der Folge "Angriff auf Wache 08" mit Ulrich Tukur, wo eine Horde Zombies eine Polizeiwache attackiert. Auch in "Parasomnia" geistern Untote durchs Haus - doch letztlich trauen sich die Macher nicht, diesen Krimi in einen Horrofilm zu verwandeln Am Ende gibt es für alles eine rationale Erklärung, die den Zauber schnell verfliegen lässt.

Die Kommissare?

Von Teamwork ist bei dem Dresdner Team wenig zu spüren. Denn obwohl Leonie Winkler zu der verstörten Talia eine Vertrauensbasis aufgebaut hat, weigert sich die Ermittlerin zunächst, das Mädchen zu befragen. Sie scheut die Verantwortung - und stößt damit bei ihrer Kollegin Gorniak auf wenig Verständnis.

Ein- oder Ausschalten?

Wer einen klassischen Krimi erwartet, sollte lieber Wegbleiben. Aber auch Freunde von Horrorschockern kommen hier nicht wirklich auf ihre Kosten. So gibt es letztlich wenige Menschen, denen man diesen "Tatort" guten Gewissens ans Herz legen kann.

