von Carsten Heidböhmer Dieser "Tatort" verschränkt Krimi und Gesellschaftsdrama: Als Sandra Vogts Ehemann und Sohn verschwinden, steht für viel die Schuldige fest: Die Frau ist schließlich Zugezogene. Auch die Ermittler übernehmen diese Sichtweise.

5 von 5 Punkten

Hochspannender Krimi und Gesellschaftsdrama in einem: Herausragender, bis zum Schluss sehenswerter "Tatort"

Worum geht's?

Sandra Vogt (Lisa Hagmeister) lebt seit 20 Jahren im Breisgau. Hat dort geheiratet und zwei Kinder gekriegt. Doch für die meisten ist sie eine Außenseiterin geblieben. "Man kann ihr kei Vorwurf mache, sie isch halt nicht von hier" ist ein typischer Satz, wenn es um die Frau geht. Als ihr Ehemann und ihr jüngster Sohn verschwinden, halten nicht wenige Sandra für die Schuldige. Auch der Polizei ist sie verdächtig: Sie hat eine Affäre, kein Alibi - und verweigert die Zusammenarbeit mit den Ermittlern. Ein klarer Fall, oder?

Warum lohnt sich der Fall "Die Blicke der Anderen "?

Dieser "Tatort" geht weit über einen Krimi hinaus. Er erzählt am Beispiel der Zugezogenen Sandra Vogt, wie sehr die Wahrnehmung von Menschen auf Vorurteilen beruht. Und wie schwer es Außenseiter noch immer in dieser Gesellschaft haben - dem aktuellen Hype um Vielfalt und Diversity zum Trotz. Drehbuchautor Bernd Lange hat sich bereits bei seinen mit dem Regisseur Hans-Christian Schmid entstandenen Filmen ("Requiem", "Was bleibt") und einer Serie ("Das Verschwinden") als präziser Beobachter der Gesellschaft erwiesen. Hier legt er sein Augenmerk darauf, wie Sandra von ihren Mitmenschen gesehen wird , die in ihr immer nur den Eindringling und Störenfried sehen. Selbst die Ermittler übernehmen irgendwann diese Sichtweise. Schauspielerin Lisa Hagmeister gelingt die überzeugende Darstellung einer Frau, die von ihrer Umwelt nicht akzeptiert wird, und die doch versucht, gegen alle Widerstände ihren Weg zu gehen und ihr Stückchen Glück zu finden.

Was stört?

Man muss nicht zwanghaft ein Haar in der Suppe suchen: An dieser Folge gibt es wenig auszusetzen.

Die Kommissare?

Der starken Geschichte sei Dank: Die beiden Ermittler Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) tun einfach nur das, was ihr Beruf ist: Sie ermitteln konzentriert. Für private Mätzchen, die der One-Night-Stand der beiden Kollegen in einer früheren Folge ausgelöst hat, ist hier kein Platz. Das ist wohltuend.

Ein- oder ausschalten?

Einen besseren "Tatort" werden Sie vermutlich so schnell nicht zu sehen bekommen - schalten Sie unbedingt ein.

