Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) ermitteln im aktuellen "Tatort" am Rande des Festivals in Wacken

von Julia Mäurer Im "Tatort" führt ein totes Baby Kommissar Klaus Borowski und seine Kollegin Mila Sahin nach Wacken. Die Dorfbewohner bereiten sich auf das legendäre Festival vor. Das Verbrechen sorgt aber für Unruhe: Hat einer von ihnen das Kind auf dem Gewissen?

4 von 5 Punkten

Intensives Porträt einer Dorfgemeinschaft, in der es hinter der heilen Fassade mächtig brodelt

Worum geht's?

Auf einem Parkplatz in der Nähe von Kiel wird ein totes Baby gefunden. Die Mutter ist verschwunden. Hat sie das Kind getötet und ist nun auf der Flucht? Oder wurde sie Opfer eines Verbrechens und schwebt selbst in Gefahr? Eines der wenigen Indizien, die Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) haben, ist ein Eintrittsbändchen für das Wacken-Festival. Eine erste Spur führt die Ermittler zu Caterer Michi Berger (Nikolaus Okonkwo). Er hatte die junge Mutter in seinem Foodtruck mit nach Wacken genommen. Vor Ort sind alle bestürzt über das Verbrechen, doch wirklich helfen können sie Borowski und Sahin nicht. Die Dorfbewohner scheinen alle mit ihren eigenen Problemen und Sorgen beschäftigt. Doch dann kommt vom Sohn einer lokalen Bestatterin ein entscheidender Hinweis.

Warum lohnt sich der "Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken"?

Dem Film gelingt, was in vielen Krimis oft zu kurz kommt: Eine intensive Auseinandersetzung mit den Protagonisten und ihrer Geschichte. Drehbuchautorin Agnes Pluch hat sich viel Zeit genommen, ihre Charaktere auszuarbeiten. So gelingt es, eine Nähe zu den Figuren herzustellen und ihr Handeln besser verständlich zu machen. Es geht um zerplatze Lebensträume, enttäuschte Hoffnungen und verletzte Gefühle. Entstanden ist das intensive Porträt einer Dorfgemeinschaft – inklusive dramatischer Entwicklungen am Schluss.

Was stört?

Der Krimi spielt zwar in Wacken, das legendäre Festival findet aber nur am Rande statt. Borowski und Sahin besuchen den Ort, als die Vorbereitungen für das Heavy-Metal-Treffen laufen. Wer erwartet, dass sich die Handlung ausschließlich um das Open-Air dreht, könnte enttäuscht sein. Immerhin gibt es einen kurzen Gastauftritt von Mitgründer und Veranstalter Thomas Jensen sowie der schwedischen Band The Halo Effect.

Die Kommissare?

Kommissar Borowski ist eigentlich im Urlaub und will sich erholen. So recht gelingt das aber nicht: Die Gasflasche in seinem Wohnmobil ist leer, er kann sich keinen Kaffee kochen und die Mücken nerven. Als er dann einen Anruf von seinem Vorgesetzten Roland Schladitz (Thomas Kügel) erhält, kommt ihm das nicht ungelegen. Praktischerweise steht Borowskis Wohnmobil in der Nähe des Tatorts und er ist umgehend zur Stelle, um seine Kollegin Mila Sahin bei dem Fall zu unterstützen.

Ein- oder ausschalten?

Mit dem Film feiert Schauspieler Axel Milberg sein 20-jähriges Jubiläum als Kommissar Klaus Borowski. Sie sollten einschalten, denn so viele Fälle wird es mit dem Ermittler nicht mehr geben: Für 2025 hat Milberg seinen "Tatort"-Abschied angekündigt.

