von Carsten Heidböhmer Ein Verkehrstoter ist für die Kölner Mordkommission eigentlich kein Fall. Doch ein wackerer Streifenpolizist sieht tiefere Verstrickungen - und bringt die "Tatort"-Kommissare Ballauf und Schenk schließlich dazu, Ermittlungen aufzunehmen.

3 von 5 Punkten

Ein gut gedachter Fall, der ein bisschen zu durchsichtig konstruiert ist.

Worum geht's?

Schlimmer Abend für den Streifenpolizisten Frank Lorenz (Roeland Wiesnekker): Beim Versuch, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen, rennt ein junger Mann vor die Bahn. Lorenz gibt an, der Mann sei von Russen verfolgt worden. Damit wäre dies ein Fall für die Mordkommission. Und tatsächlich stoßen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) auf einige Ungereimtheiten: Als die Kommissare die Todesnachricht überbringen wollen, spült der Zwillingsbruder des Toten seine Drogenvorräte im Klo herunter. Haben sich die Brüder etwa mit der Russenmafia angelegt - wie der Streifenpolizist vermutet?

Warum lohnt sich dieser "Tatort"?

Roeland Wiesnekker liefert einmal mehr eine Glanzleistung ab. Er spielt einen überspannten Streifenpolizisten, der als furchtloser Rächer der Nacht gegen alle Widerstände den Kampf gegen das Verbrechen aufnimmt. Der buchstäblich durch Dreck und Kotze watet, um für Recht und Ordnung zu Sorgen. Allen psychischen Stress, den er in seinem Beruf anhäuft, schiebt er mithilfe des Oliver-Kahn-Mottos "Weiter, immer weiter" zur Seite. Dabei geht er mitunter über Grenzen hinaus - bis irgendwann nicht mehr klar ist, was Wahn und was Wirklichkeit ist.

Was stört?

So gut diese "Tatort"-Folge gedacht ist: Leider kommt man als Zuschauer schnell dahinter, was hier falsch läuft und wie die Dinge wirklich zusammenhängen.

Die Kommissare?

Freddy Schenk freut sich, seinen alten Kollegen Frank Lorenz wiederzutreffen, für den er nur "Schenky" ist. Doch die Kumpelei der beiden geht Max Ballauf gehörig auf die Nerven. Schließlich ermittelt er auf eigene Faust und hinter deren Rücken der Kollegen.

Ein- oder Ausschalten?

Auch wenn diese Folge nicht restlos überzeugt: Allein die furiose Performance von Roeland Wiesnekker lohnt das Einschalten.

Die "Tatort"-Folge "Weiter, immer weiter", wurde erstmals am 6. Januar 2019 ausgestrahlt. Die ARD wiederholt diesen Fall am Freitag, 2. September, um 22:15 Uhr.