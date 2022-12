von Carsten Heidböhmer Auf das Restaurant von Freddy Schenks Tochter wurde ein Brandanschlag unternommen. Um die Hintergründe aufzuklären, tauchen die "Tatort"-Kommissar in den sozialen Kosmos des Viertels ein - und stoßen auf Erpressung und Unterdrückung.

4 von 5 Punkten

Das neue "Tatort"-Jahr beginnt düster - und sehenswert

Worum geht's?

Für Freddy Schenk (Dietmar Bär) ist das kein gewöhnlicher Einsatz: Auf die "Wunderlampe", das Restaurant seiner Tochter Sonja (Natalie Spinell) und ihres Freundes Karim, wurde ein Brandanschlag verübt. In der Asche wird eine verkohlte Leiche gefunden. Vermutlich handelt es sich um den Brandstifter. Doch wer ist es - und was ist das Motiv? Um die Hintergründe des Verbrechens aufzuklären, tauchen Schenk und sein Kollege Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) in den Kosmos des Stadtviertels ein - und stoßen auf eine deutsche Familie um den Patriarchen Viktor Raschke (Manfred Zapatka), die hier die Regeln bestimmt.

Warum lohnt sich der Fall "Schutzmaßnahmen"?

Mit ihrem wundervollen Lied "In unserem Veedel" haben die Bläck Fööss dem Zusammenhalt im Kölner Stadtteil ein musikalisches Denkmal gesetzt. Diese "Tatort"-Folge zeichnet ein anderes Bild: Das Viertel als Ort, an dem eine Familie die Mehrheit unterdrückt. Die Pointe dieses Films (Buch: Paul Salisbury, Regie: Nina Vukovic): Anders als in unzähligen Serien wie "4 Blocks" oder "Im Angesicht des Verbrechens" besungen, wird die Bevölkerung hier nicht von Migrantenbanden tyrannisiert. Hier gibt die biodeutsche Familie Raschke die Regeln vor, an die sich Einheimische wie Zugewanderte halten müssen. Die Polizei tut sich bei der Aufklärung schwer, aufgrund von "Racial Profiling" werden bei Straftaten noch immer zuallererst dunkelhaarige Personen verdächtigt.

Was stört?

Da die Persönlichkeit der Ermittler im deutschen TV-Krimi meist im Vordergrund steht, sind Fälle oft auch im privaten Umfeld angesiedelt. So auch in diesem "Tatort", wo Freddy Schenk pikante Details, die seine Tochter betreffen, einfach zurückhält. Mit der Realität dürften solche Plots wenig zu tun haben.

Die Kommissare?

Von Partnerschaft ist in dieser Folge nicht viel zu sehen: Weil Schenk persönlich voreingenommen ist, ermittelt Ballauf auf eigene Faust. Die getrennten Ansätze führen am Ende jedoch zum selben Resultat.

Ein- oder ausschalten?

Wer am Neujahrsabend mehr sucht als seichte Berieselung, ist mit diesem "Tatort" bestens bedient. Alle anderen können parallel dazu im ZDF auf dem "Traumschiff" schippern.

