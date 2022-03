Eine Geiselnahme auf einem Ausflugsboot wird für die Kölner Ermittler zum Wettlauf gegen die Zeit. Kommissar Max Ballauf will vermitteln, indem er sich mit falscher Identität unter die Gefangenen mischt. Ein riskantes Unterfangen.

4 von 5 Punkten

Rachefeldzug eines Ex-Lehrers, der ein Schiff und seine Passagiere in Geiselhaft nimmt

Worum geht's?

Am Rheinufer wird eine männliche Leiche gefunden. Anhand der Kleidung stellen die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) fest, dass der Mann auf einem Ausflugsschiff gearbeitet hat. Als Schenk mit dem Kapitän telefoniert, nimmt der Fall eine dramatische Wendung: Ein Geiselnehmer hat das Schiff mitsamt der Passagiere in seine Gewalt gebracht. Der frühere Lehrer Daniel Huberty (Stephan Kampwirth) droht damit, alle in die Luft zu sprengen, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden. Er verlangt, dass fünf Personen an Bord gebracht werden, die seiner Ansicht nach die Schuld an seinem persönlichen und beruflichen Absturz tragen. Huberty war wegen Missbrauchs einer Schülerin zu einer Haftstrafe verurteilt worden – und hatte in seinen Augen ein ungerechtes Verfahren erhalten. Mit der Geiselnahme will er das korrigieren.

Warum lohnt sich der Fall "Hubertys Rache"?

Es beginnt als harmlose Ausflugsfahrt und wird zum Alptraum auf dem Rhein. Fast in Echtzeit schildert der Krimi den Ablauf der Geiselnahme. Schauspieler Stephan Kampwirth gibt die Rolle des Amok laufenden Ex-Lehrers Daniel Huberty eindringlich und überzeugend. Die Zuschauer:innen erleben, wie er immer nervöser wird und ihm zunehmend die Kontrolle entgleitet. Die Gefahr, dass er die auf dem Schiff platzierte Bombe detonieren lässt oder einen der Passagiere erschießt, wird spürbar. Zudem hat Huberty einen Komplizen auf dem Boot, dessen Identität aber niemand kennt. Ein Nebenstrang, der für zusätzlich Spannung sorgt.

Was stört?

Am Ende sind es ein paar zu viele Zufälle, die die Handlung vorantreiben. Eine der Personen, die der Geiselnehmer auf das Schiff beordert, ist ein Immobilienunternehmer, mit dem er zu tun hatte, ohne ihn je persönlich getroffen zu haben. Angeblich gibt es von dem Geschäftsmann nirgendwo ein Foto – weder im Internet noch in der Zeitung. Also nimmt Kommissar Ballauf dessen Identität an und lässt sich aufs Schiff bringen. Das wirkt arg konstruiert.

Die Kommissare?

Ballauf und Schenk müssen dieses Mal getrennt voneinander agieren. Während der eine versucht, die Situation auf dem Schiff unter Kontrolle zu bringen, koordiniert der andere den Einsatz vom Kommissariat aus. Dass sich Ballauf auf eigene Faust als Geisel zur Verfügung stellt und in Lebensgefahr begibt, sorgt zwischen den langjährigen Kollegen für Diskussionen. "Ich fand das gar nicht so schlecht, mal jemand anders zu sein", sagt Ballauf in seiner Szene. Schenk kontert: "Dafür gibt's Karneval."

Ein- oder ausschalten?

Ballauf und Schenk begehen in diesem Jahr ihr 25-jähriges "Tatort"-Jubiläum. Um das zu feiern, sollten Sie einschalten.

