von Carsten Heidböhmer Ein Gangsterpärchen überfällt in Mainz Tankstellen und knallt Menschen ab. Die einzige Zeugin ist blind - und scheint zudem etwas vor der Polizei zu verbergen. Die ARD wiederholt den Einsatz von Heike Makatsch als "Tatort"-Kommissarin.

4 von 5 Punkten

Ein Krimi, der weniger von seiner Spannung als von der Atmosphäre und interessanten Charakteren lebt

Worum geht's?

Die Kommissare Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) werden am späten Abend zu einer Tankstelle gerufen: Ein Gangsterpärchen hat einen Überfall verübt und dabei einen Menschen erschossen. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen. Die einzige Zeugin, Rosa Münch (Henriette Nagel), ist blind. Die Ermittler wähnen die Studentin in Gefahr und bieten Polizeischutz an - was diese ablehnt. Nicht das einzige merkwürdige Verhalten der jungen Frau.

Warum lohnt sich dieser "Tatort"?

In diesem Fall geht es nicht darum, wer die Täter sind - das ist relativ bald klar. "Blind Date" verlegt sich stattdessen auf die Frage, warum ein wohlhabendes Pärchen Tankstellen überfällt und wahllos Menschen tötet. Und welche Faszination von diesem gesetzlosen Verhalten auf andere Menschen ausgeht. Eine Frage, die in den 70ern aktuell war - als erstaunlich viele Menschen die Verbrechen der RAF verklärten.

Was stört?

So spannend der Ansatz ist, sich mit der Motivation der Täter zu beschäftigen: besonders tief geht die Suche in diesem "Tatort" (Buch: Wolfgang Stauch, Regie: Ute Wieland) nicht. Letztlich wird als Thema "Wohlstandsverwahrlosung" angeboten - ohne dies näher aufzuschlüsseln.

Die Kommissarin?

Zuhause wartet eine Überraschung auf Ellen Berlinger: David, ein früherer Freund aus Liverpool, ist zu Besuch. Er ist der Vater ihrer kleinen Tochter Greta und gekommen, um sie mit nach England nehmen. Was die Kommissarin vor einen Zwiespalt stellt: Als alleinerziehende Mutter kann sie ihren aufreibenden Job eigentlich nicht leisten. Doch sie hat bereits schon einmal ein Kind weggegeben - ein zweites Mal will sie es als Mutter schaffen. Sie erzählt ihrem unnahbaren Kollegen Rascher von ihrem Problem. Dessen einzige Reaktion: "Können wir?"

Ein- oder ausschalten?

In ihrem dritten Einsatz scheint Heike Makatsch endlich im "Tatort" angekommen zu sein. Lohnt sich auch noch in der Wiederholung.

Die "Tatort"-Folge "Blind Date" wurde erstmals am 24.10. 2021 ausgestrahlt. Die ARD wiederholt den Fall am Freitag, 6. Oktober, um 22.20 Uhr.

