von Carsten Heidböhmer Der alte Hackl ist ein Grantler, der seine Nachbarschaft tyrannisiert. Doch würde er auch einen Mord begehen? Die "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr haben ihre Zweifel.

Charakterstudie eines bayerischen Typs, leider nicht konsequent durchgezogen

Worum geht's im "Tatort"?

Der Mord an einem jungen Motorradfahrer führt die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in eine Münchner Hochhaussiedlung. Dort treffen sie einen alten Bekannten wieder: Johannes Bonifaz Hackl (Burghart Klaußner), ein bei der Polizei bereits aktenkundig gewordener Nachbarschaftstyrann. Hatte er auch Streit mit dem Toten? Und wäre er in der Lage, ihn mit dem Laserpointer zu attackieren? Die Kommissare haben ihre berechtigten Zweifel. Die Befragung des Hackl eskaliert jedoch sehr schnell - und der alte Mann türmt. So nehmen die Ermittler gezwungenermaßen die Nachbarschaft unter die Lupe.

Warum lohnt sich der Fall "Hackl"?

Seit Jahrzehnten liefert Burghart Klaußner Schauspielkunst auf konsequent hohem Niveau - zumeist unbemerkt vom ganz großen Publikum. Er war der aalglatte Alt-68er in "Die fetten Jahre sind vorbei". Der strenge Pastor in "Das weiße Band". In "Der Vorleser" und "Terror – Ihr Urteil" spielte er jeweils den Richter. Mit dem grantelnden Hackl fügt er seinem gewaltigen Repertoire eine weitere Facette hinzu. Allein dafür lohnt sich das Einschalten.

Was stört?

Die "Lindenstraße" schuf mit der Else Kling eine Figur, wie sie fast jeder aus dem wahren Leben kennt: Die ewig nörgelnde Nachbarin, unter der die gesamte Nachbarschaft zu leiden hat. Der Hackl könnte das männliche Pendant sein - Else Kling gepaart mit einem Schuss Aggressivität und Gewaltbereitschaft. Doch was die fesselnde Charakterstudie eines typisch bayerischen Grantlers hätte werden können, bliebt im Oberflächlichen stecken. Das Innenleben des Hackl bleibt dem Zuschauer fremd, man sieht ihn dafür umso öfters sinnlos randalieren.

Die Kommissare?

Batic und Leitmayr haben eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Hackl - dadurch eskaliert die Verhörsituation sehr schnell. Mit einem besonneneren Vorgehen wäre allen Beteiligten viel Ärger erspart geblieben.

Ein- oder ausschalten?

Ein insgesamt solider "Tatort", den Sie nicht verpassen sollten.

