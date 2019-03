Worum geht's in diesem "Tatort"?

Am Beginn dieses Krimis steht eine Festnahme. Batic und Leitmayr verhaften den Täter, den sie in in der vorherigen, im Oktober 2016 ausgestrahlten "Tatort"-Folge "Die Wahrheit" nicht geschnappt haben. Eigentlich könnte der Fall damit abgeschlossen sein. Doch dann gerät der Transport zum Gerichtssaal außer Kontrolle. Am Ende sind der Häftling und zwei Polizisten tot, Batic liegt zudem schwer verletzt im Krankenhaus. Was noch schlimmer ist: Er steht unter Verdacht, hinter den Morden zu stehen. Leitmayr will das nicht glauben und ermittelt auf eigene Faust.

Warum lohnt sich der Krimi?

Was bleibt von unserem Leben? War nicht alle Müh' vergeblich? Diese existenziellen Fragen stellt sich der schwer verwundete Kommissar Batic im Krankenhaus. Dieser Film zeigt, wie wenig Einfluss wir Menschen auf das Weltgeschehen haben. Dennoch kann eine winzige Entscheidung das weitere Leben beeinflussen.

Was stört?

In diesem "Tatort" fließt so viel Blut wie in einer niedersächsischen Großschlachterei, das mag für manche am Sonntagabend ein wenig verstörend wirken. Man sieht, wie Menschen abgestochen und angeschossen werden. Man sieht Menschen verbluten und schwer verletzt um ihr Leben ringen. Dieser Drastik hätte es nicht zwingend bedurft.

Die Kommissare?

Die Aufklärung eines Kriminalfalles ist nur eine Facette dieser "Tatort"-Folge. Mehr noch geht es in "Der Tod ist unser ganzes Leben" um die Freundschaft zweier Männer, die seit 26 Jahren zusammenarbeiten. Doch wie gut kennen sie sich wirklich? Leitmayr muss sich entscheiden: Hört er auf sein Bauchgefühl und glaubt weiter an die Unschuld seines Kollegen Batic? Oder lässt er sich von der erdrückenden Beweislast überzeugen?

Ein- oder ausschalten?

Unbedingt einschalten. Dieser "Tatort" geht weit über eine reine Kriminalgeschichte hinaus und stellt existenzielle Lebensfragen.

Die "Tatort"-Folge "Der Tod ist unser ganzes Leben" wurde erstmals am 30. April 2017 ausgestrahlt.