Eben wurde noch lustig gefeiert, jetzt ringt Professor Boerne nach einem Autounfall um sein Leben. Während Kommissar Thiel die Hintergründe ermittelt, reflektiert der Mediziner im Koma über sein Leben.

3 von 5 Punkten

Ein Fall, in dem Professor Boerne und Kommissar Thiel nicht nur ermitteln, sondern persönlich betroffen sind

Worum geht's?

Nur noch ein letztes Abendessen mit den Kollegen, dann ist Professor Boerne (Jan Joseh Liefers) für drei Monate weg. Der Gerichtsmediziner hat sich unbezahlten Urlaub genommen, um ein Buch zu schreiben – über den Tod. Dafür will er mit dem Auto nach Holland reisen, doch auf dem Weg dahin verunglückt er schwer. Während Boerne im Koma liegt und um sein Leben kämpft, glaubt Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) nicht an einen Unfall und ermittelt auf eigene Faust.

Warum lohnt dieser "Tatort"?

Seit 2002 ermitteln Kommissar Thiel und Professor Boerne in Münster und sind die mit Abstand beliebtesten "Tatort"-Figuren. Der Fall "Limbus" wagt nach fast 20 Jahren mal etwas Neues. Der Humor kommt auch in dieser Episode nicht zu kurz, trotzdem ist sie weniger albern als viele andere Fälle des Duos. Der Krimi spielt auf zwei Ebenen: Zum einen gibt es den Limbus, in der katholischen Theologie ein Übergangsbereich zwischen Leben und Tod. Dort wartet Boerne, ob er im Paternoster nach oben oder nach unten fährt, also in den Himmel oder in die Hölle. Zum anderen gehen in der realen Welt die Ermittlungen voran und Boerne tritt als eine Art Geist auf, der das Geschehen beeinflusst. Dabei bekommt er auch unschöne Dinge über sich zu hören. Seine Assistentin "Alberich" (Christine Urspruch) ätzt etwa: "Manchmal ist er ein richtiges Ekel, so arrogant, selbstverliebt, kleinlich und geizig."

Was stört?

Damit Professor Boerne und auch seine Assistentin Alberich am Ende nicht zu den Toten gehören, bedarf es eines dramaturgischen Kniffs, der nicht ganz logisch ist. Insgesamt ist die Geschichte auch etwas eindimensional und leider vorhersehbar geraten.

Die Kommissare?

Auf seinem Weg ins Jenseits trifft Boerne Thiels frühere Assistentin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter). Die war im Neujahrs-"Tatort" brutal ermordet worden. "Sind Sie etwa auch tot?", fragt Krusenstern den Professor entsetzt. Thiel muss derweil mit seinem neuen Assistenten Mirko Schrader (Björn Meyer) Vorlieb nehmen. Der ist allerdings noch lange nicht so auf Zack wie Krusenstern es war.

Ein- oder Ausschalten?

Fans von Boerne und Thiel kommen hier voll auf ihre Kosten: Die beiden Hauptdarsteller sind in fast jeder Szene zu sehen. Für alle anderen ist es leichte Kost in schweren Zeiten.