von Julia Mäurer Ein Anwalt verursacht einen Unfall und begeht Fahrerflucht. Während er die Tat zu vertuschen versucht, müssen die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz nachweisen, dass es Mord war und kein Verkehrsdelikt.

3 von 5 Punkten

Ein Mann macht einen Fehler – der Film erörtert detailliert, welche Konsequenzen das für ihn und sein Umfeld hat

Worum geht's?

Es ist stockdunkel und regnet in Strömen. Der Anwalt Ben Dellien (Nicholas Reinke) will nur schnell nach Hause zu seiner hochschwangeren Frau und den beiden älteren Kindern. Mit überhöhter Geschwindigkeit rast er im Auto über die Landstraße, nebenbei erledigt er am Telefon einen Geschäftstermin. Ein lauter Knall zwingt ihn zum Abbremsen. Dellien hat einen Mann erfasst, der sein Fahrrad schob und am Fahrbahnrand entlanglief. Statt nachzuschauen, wie es dem Opfer geht, setzt er sich in seinen Wagen und fährt davon. War es ein Verkehrsunfall oder Mord? Mit dieser Frage müssen sich die Stuttgarter Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) auseinandersetzen. Für ihren Kollegen, Rechtsmediziner Rechtsmediziners Dr. Daniel Vogt (Jürgen Hartmann) ist die Antwort eindeutig: "Wenn der Unfallverursacher angehalten und sich um sein sein Opfer gekümmert hätte, dann würde der Mann noch leben." Während Anwalt Dellien alles tut, um seine Tat zu vertuschen, müssen die Kommissare Mittel und Wege finden, ihn zu überführen.

Warum lohnt sich der Fall "Der Mörder in mir"?

Es ist kein klassisches Whodunit, der Täter steht von Anfang an fest. Vielmehr sind es die persönlichen Schicksale dreier Familien, die hier im Mittelpunkt stehen und durch einen kurzen Moment der Unachtsamkeit auf tragische Weise miteinander verbunden werden. Zum einen ist da Anwalt Ben Dellien, der Täter. Er führt mit seiner Frau – ebenfalls Anwältin – ein privilegiertes Leben, das nun ins Wanken gerät. Auf die Fahrerflucht folgt eine Kurzschlusshandlung nach der anderen, die Probleme werden für Dellien immer größer. Davon betroffen ist auch Laura Rensing (Tatiana Nekrasov), eine Bekannte der Familie Dellien. Sie weiß mehr über den Unfall, als sie gegenüber der Polizei zugibt und bringt sich so selbst in Schwierigkeiten. Und schließlich die Angehörigen des Opfers, die ebenfalls eine tragische Familiengeschichte verbindet.

Was stört?

Ein Anwalt, der nach einer Fahrerflucht die Nerven verliert? Entfernt erinnert der Film an die brillante Reihe "Euer Ehren" mit Sebastian Koch, die im April dieses Jahres in der ARD gezeigt wurde. In einer Miniserie mit sechs Folgen blieb allerdings mehr Zeit, das Sujet tiefgründiger zu erörtern. Das Ende im "Tatort" ist abrupt. Unbefriedigend ist auch die Figur der jungen Kommissaranwärterin Marlene Teichert (Julia Dorothee Brunsch), die als überengagierte, biedere Nervensäge dargestellt wird. Wenn das die Frauenfiguren für die "Tatort"-Zukunft sind, dann gibt es noch viel zu tun.

Die Kommissare?

Als Lannert und Bootz 2008 ihren Dienst antraten, brachten sie frischen Wind in den Stuttgart-"Tatort": Der eine im rasanten Porsche-Targa, der andere als cooler Typ in brauner Lederjacke. Das Auto und das Kleidungsstück gibt es 14 Jahre später immer noch, doch in diesem Fall wirkt vor allem Bootz seltsam amtsmüde. "Manchmal habe ich einfach keine Lust mehr. Warum machen wir das dann?", sagt er desillusioniert zu seinem Kollegen. In einer anderen Szene kommentiert er: "Dann kann ich meinen Job ja an den Nagel hängen." Klingt fast so, als würde hier der nächste "Tatort"-Abschied vorbereitet.

Ein- oder ausschalten?

Der Fall ist emotional. Wer Spannung will, guckt um 20.15 Uhr auf Arte Hitchcocks Klassiker "Die Vögel".

Die Kommissare Lannert und Bootz ermittelten auch in diesen Fällen: