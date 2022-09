von Carsten Heidböhmer Abends an der Hotelbar wird Felix Murot Opfer einer Trickdiebin. Hat die Frau auch den IT-Experte auf dem Gewissen, der in der gleichen Nacht im Hotel getötet wurde? Und warum interessiert sie sich für das Privatleben Murots? Dieser "Tatort" wird persönlich.

3 von 5 Punkten

Früher war mehr Wahnsinn: Murot ist auf dem Boden der Realität angekommen

Worum geht's?

An der Hotelbar lernt Felix Murot (Ulrich Tukur) eine junge Frau kennen. Die kippt ihm jedoch K.O.-Tropfen in den Wein. Am nächsten Morgen erwacht der Kommissar ohne Portemonnaie - und ohne jede Erinnerung an den Vorabend. Zufällig wurde in der gleichen Nacht in dem Hotel ein IT-Experte ermordet, dazu ist ein Laptop mit brisanten Informationen verschwunden. Auch hier deutet vieles auf die junge Unbekannte hin - mit der Murot offenbar mehr verbindet, als ihm zunächst bewusst ist.

Warum lohnt sich der Fall "Murot und das Gesetz des Karma"?

Zwar ist diese Folge komplett auf der Ebene der Realität angesiedelt, es ist aber immer noch Raum für viele amüsante Szenen. Es ist ein Genuss, dem von Thomas Schmauser gespielten Fiesling zuzuschauen, der von einer Tollpatschigkeit in die andere taumelt und dabei immer mehr Schmerzen erleiden muss.

Was stört?

Im Vergleich zu den bisherigen Tukur-"Tatorten" kommt "Murot und das Gesetz des Karma" ganz ohne parallele Universen, Traumelemente, absurde Szenen oder Referenzen an die Filmgeschichte aus. Die komplette Handlung spielt im Hier und Jetzt - ist dafür aber ziemlich überladen und basiert auf einer merkwürdigen Anhäufung von Zufällen. Es wirkt, als hätten die Autoren (Buch: Lars Hubrich und Matthias X. Oberg) mit angezogener Handbremse geschrieben und sich nicht getraut, Murot von der Leine zulassen.

Der Kommissar?

Magda Wächter (Barbara Philipp) schickt ihren sichtlich benommenen Kollegen erst einmal zum Arzt. Der redet Murot ein, es habe einen Grund, dass er Opfer eines Verbrechens wurde: negatives Karma. Schon bald glaubt auch Murot, dass die junge Frau etwas mit seiner Vergangenheit zu tun hat.

Ein- oder ausschalten?

Auch ein schwächerer Murot-"Tatort" ist noch deutlich besser als die meisten anderen Fälle: Schalten Sie ein.

