Murot hat Urlaub und will sich nur entspannen. Doch dann trifft er einen Mann, der ihm bis aufs Haar gleicht – und wenig später brutal ermordet wird. Der Kommissar beginnt undercover zu ermitteln.

4 von 5 Punkten

An den "Tatorten" mit Ulrich Tukur scheiden sich oft die Geister. "Die Ferien des Monsieur Murot" ist ruhiger geraten als die vergangenen Fälle, und es gibt "nur" zwei Tote

Worum geht's?

Auch ein Kommissar braucht mal Ferien. Der Wiesbadener Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) reist in den Taunus, um dort ein paar Tage Urlaub zu verbringen. Auf der Terrasse seines Hotels trifft er einen Mann, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht: Walter Boenfeld, örtlicher Gebrauchtwagenhändler mit einer Vorliebe für prolligen Goldschmuck und quietschbunte Hemden. Die beiden Männer kommen ins Gespräch und landen nach reichlich Flaschen Wein in Boenfelds Sauna. Dort offenbart der Autohändler dem Kommissar, dass er um sein Leben fürchtet. "Ich habe Angst vor meiner Frau. Ich habe Angst, dass die mich umbringt," sagt Boenfeld. Tatsächlich wird er am nächsten Morgen tot auf der Landstraße gefunden – in Murots Kleidung. Denn im Alkoholrausch hatten die Männer am Abend zuvor die Sachen getauscht. Murot erwacht in Boefelds Haus und beschließt in dieser Rolle zu bleiben, um undercover zu ermitteln.

Warum lohnt sich der "Tatort"?

Der Titel verrät's: "Die Ferien des Monsieur Murot" ist natürlich eine Anspielung auf den Jacques-Tati-Film "Die Ferien des Monsieur Hulot". Und auch Erich Kästners Werk "Das doppelte Lottchen" wird hier bemüht. Es ist nicht das erste Mal, dass bei den Fällen von Kommissar Murot Filmklassiker zitiert werden. 2019 lief mit "Angriff auf Wache 08" ein Remake des John-Carpenter-Thrillers "Assault - Anschlag bei Nacht", und der Fall "Murot und das Murmeltier" war eine Hommage an den Streifen "Und täglich grüßt das Murmeltier". Den Drehbuchautoren Grzegorz Muskala und Ben Braeunlich ist auch dieses Mal eine klug konstruierte Geschichte gelungen, und Hauptdarsteller Ulrich Tukur brilliert in einer Doppelrolle. Zudem gibt es herrliche Bilder eines unbeschwerten Sommers, als die Menschen in der Sonne das Leben genossen, sich zum Grillfest im Garten oder einem Picknick im Freien trafen. Gedreht wurde der "Tatort" im Sommer 2019 – vor der Corona-Pandemie. Das wirkt inzwischen fast ebenso weit weg wie Jacques Tatis Werk aus dem Jahr 1953.

Was stört?

Die Geschichte nimmt zu Beginn gehörig an Fahrt auf, doch zum Ende verpufft die Spannung deutlich. Zumal schon früh feststeht, wer Autohändler Walter Boenfeld auf dem Gewissen hat – da bringen auch Murots verdeckte Ermittlungen keine überraschende Wende. Und im Vergleich zum Original geht den "Ferien des Monsieur Murot" der Witz leider etwas ab. Die kleinen Possen und Pointen, die "Hulot" ausmachen, fehlen dem "Tatort" zu weiten Teilen.

Der Kommissar?

"Wer weiß, vielleicht kehre ich ja als ein anderer zu Ihnen zurück", schreibt Kommissar Murot an seine Assistentin Magda Wächter (Barbara Philipp) in einer Postkarte. Tatsächlich zeigt sich der sonst so spröde Ermittler in seinen Ferien von einer anderen Seite. Plötzlich ist er emotional und empathisch. Was natürlich auch an seiner Rolle liegt, die Murot als verdeckter Ermittler spielt, an der er jedoch zunehmend Gefallen findet.

Ein- oder Ausschalten?

Der Film ermöglicht, was den meisten derzeit verwehrt ist: eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag. Schalten Sie ruhig ein und träumen Sie von sommerlichen Ferien im Taunus.

