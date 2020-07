Der "Tatort" wird in diesem Jahr 50, am 29. November 1970 wurde die erste Folge der Krimi-Reihe ausgestrahlt. Dieses Jubiläum wird auf eine ganz besonderen Weise zelebriert: Die ARD strahlt im Herbst eine Doppelfolge aus, in der Teams zweier Städte zusammenarbeiten.

"In der Familie" ist diese Episode betitelt. Darin ermitteln die Dortmunder Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) gemeinsam mit den Münchner Kollegen Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl). Wie der Titel vermuten lässt, geht es um die Mafia. In weiteren Rollen sind Beniamino Brogi und Antje Traue zu sehen.

Die Drehbücher für die Doppelfolge stammen von Bernd Lange ("Requiem", "Das Verschwinden"), Regie führen Dominik Graf und Pia Strietmann. Die mussten allerdings unter erschwerten Bedingungen arbeiten: Wegen der seit März geltenden Corona-Beschränkungen mussten die Dreharbeiten lange pausieren, die letzte Klappe fiel erst in dieser Woche. Ausgestrahlt werden soll "In der Familie" an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen.

Zum 20. Geburtstag traf der "Tatort auf den "Polizeiruf 110"

Dass sich der "Tatort" zu außergewöhnlichen Anlässen etwas Besonderes einfallen lässt, hat schon Tradition. So gab es 1990, kurz nach der Wiedervereinigung und zum 20. Geburtstag der Krimireihe, eine Koproduktion mit dem legendären von Götz George verkörperten Kommissar Horst Schimanski und den aus der DDR-Reihe "Polizeiruf 110" bekannten Ermittlern Fuchs und Grawe.

Zehn Jahre später gab es zum 30. erneut eine ost-west-deutsche Koproduktion, hier trafen die Leipziger Kommissare Kain und Ehrlicher auf die noch heute im Dienst befindlichen Kölner Kollegen Ballauf und Schenk. Den 40. Geburtstag feierte man 2010 etwas kleiner, dennoch würdig mit dem Debüt des von Ulrich Tukur gespielten Felix Murot. Zur 1000. Folge durfte 2016 der Kieler Brummbär Klaus Borowski (Axel Milberg) mit der kühlen Niedersächsin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermitteln.

Zur Vollendung des halben Jahrhunderts schickt die ARD nun also Teams aus den beiden größten Bundesländern NRW und Bayern ins Rennen. Eine visionäre Entscheidung: Der nächste Kanzlerkandidat der Union wird mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem der beiden Bundesländer stammen.

Quelle: ARD