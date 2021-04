Ihr Gesicht hat der ein oder andere "Tatort"-Zuschauer schon gesehen, seit Sonntagabend dürften viele ihren Namen kennen: Tatiana Nekrasov hat in der aktuellen Folge eine beeindruckende Leistung gezeigt. Wer ist die Frau?

Knapp neun Millionen Zuschauer sahen am Sonntagabend den neuen "Tatort" aus Hamburg. Darin ging es um eine fehlgeschlagene verdeckte Ermittlung gegen die russische Mafia-Familie Timotejew, bei der ein Polizist ums Leben kam. Um dieses Verbrechen aufzuklären, setzen die Kommissare Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) die LKA-Beamtin Marija Timotejew auf den Fall an.

Sie ist die Nichte des Waffenhändlers Victor Timofejew (Wladimir Tarasjanz), hat sich jedoch von ihrer kriminellen Familie losgesagt hat und ist Polizistin geworden. Die Frau hat in der Vergangenheit bereits mit Thorsten Falke zusammengearbeitet und eine nur angedeutete persönliche Verbindung zu ihm. Am Ende der Folge gerät sie in Lebensgefahr und wird angeschossen, überlebt aber.

Gespielt wird die mutige Ermittlerin von der Schauspielerin Tatiana Nekrasov. "Tatort"-Zuschauern könnte sie bekannt vorkommen, denn tatsächlich stand sie bereits schon einmal in einer Folge des Duos Falke/Grosz vor der Kamera - allerdings in einer anderen Rolle. In der 2017 ausgestrahlten Episode "Dunkle Zeit" spielte sie eine Sekretärin.

Tatiana Nekrasov spielte bereits mehrfach im "Tatort"

Es war nur ein kurzer Einsatz, aber einem blieb sie besonders im Gedächtnis: Regisseur Niki Stein, der auch beim aktuellen "Tatort" Regie führte. Sie war die ideale Besetzung für die Marija Timotejew. Denn die 1983 in Berlin geborene Schauspielerin ist Halbrussin und spricht zudem die Sprache.

Nekrasov hat noch in zwei weiteren "Tatort"-Folgen mitgewirkt: 2018 spielte sie in "Tiere der Großstadt" mit, einem Fall aus Berlin. Und im darauffolgenden Jahr war sie in "Borowski und das Haus am Meer" zu sehen.

Die 37-Jährige ist jedoch nicht nur auf Krimis abonniert. Sie kann auch Hochkultur: In dem 2020 ausgestrahlten Biopic "Louis van Beethoven" (2020) spielte sie Magdalena - die Mutter des großen Komponisten.

Tatiana Nekrasov tritt zudem in der sechsteiligen TV-Doku "Lebt wohl, Genossen!" auf, die 2013 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Darin wird unter anderem das Leben ihrer Familie in der UdSSR und danach erzählt. So passt es gut, dass auch ihre aktuelle Rolle eine Art Familiengeschichte erzählt.