Heike Makatsch als "Tatort"-Kommissarin: Was 2016 als einmaliges Event zu Ostern gedacht war, ging 2018 überraschend in die Verlängerung. In vier Fällen hat Makatsch bisher als Kommissarin Ellen Berlinger ermittelt. Der am 8. Oktober 2023 ausgestrahlte fünfte Fall "Aus dem Dunkel" wird der letzte sein. "Aus finanziellen Gründen" könne man keine weiteren Krimis mit Makatsch in der Hauptrolle drehen, teilte der zuständige Sender SWR im Juli dieses Jahres mit. Die Inflation habe zu Kostensteigerungen geführt, "die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können." Immerhin, "Tatort"-Fans bleiben die Ermittler-Teams aus Stuttgart, Ludwigshafen und dem Schwarzwald erhalten. So richtig warm wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Makatsch ohnehin nicht, was auch an den wechselnden Einsatzorten – erst Freiburg, dann Mainz – gelegen haben dürfte. Mehr