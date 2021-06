Sonnhild Böttger stirbt auf dem Bio-Bauernhof ihrer Eltern. Kommissar Berg kennt die Familie seit Langem. Seine Kollegin Tobler begreift jedoch rasch, dass sich hinter der Idylle eine düstere Ideologie verbirgt und Sonnhild ermordet wurde.

4 von 5 Punkten

Emotional packend und erschreckend aktuell: Ein starker Auftritt der Schwarzwald-Kommissare Friedemann Berg und Franziska Tobler

Worum geht's?

Sonnhild Böttger (Gro Swantje Kohlhof) bricht bewusstlos im Unterricht zusammen. Wenig später stirbt das Mädchen auf dem Bauernhof seiner Eltern – offiziell an den Folgen einer nicht behandelten Diabetes. Zudem war die Schülerin in der zwölften Woche schwanger. Die Kommissare Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) übernehmen die Ermittlungen, als sich der Verdacht erhärtet, dass Sonnhild keines natürlichen Todes gestorben ist. Berg hat zudem eine besondere Beziehung zu der Familie der Toten. Sonnhilds Vaters Volkmar Böttger ist ein alter Schulfreund des Kommissars. Er betreibt einen Bio-Bauernhof und legt großen Wert auf alte Traditionen und Werte. Kommissarin Tobler bezeichnet die Böttgers zunächst als "Hardcore-Ökos", merkt aber schon bald, dass sich hinter der scheinbar idyllischen Fassade eine düstere Ideologie verbirgt.

Warum lohnt sich dieser "Tatort"?

Seit Oktober 2017 ermitteln Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) als neues "Tatort"-Team aus dem Schwarzwald. "Sonnenwende" ist ihr zweiter Fall und widmet sich einem brandaktuellen Thema. Seit mehreren Jahren lassen sich in den ländlichen Regionen Deutschlands sogenannte "völkische Siedler" nieder. Unter dem Deckmantel der Heimattreue oder des Traditionsbewusstseins verbreiten sie nationalsozialistische Ideologien und unterwandern so die Gesellschaft. Der "Tatort" zeigt dies auf erschreckend realistische Weise. Zudem brillieren Janina Fautz als Böttger-Tochter Mechthild sowie Nicki von Tempelhoff als Familienoberhaupt Volkmar Böttger.

Was nervt?

Für 90 Minuten Sendezeit reißt "Sonnenwende" zu viele Themen an. Es geht um Neonazi-Kameradschaften und eine V-Mann-Affäre, die Konflikte innerhalb der Familie Böttger und die Freundschaft von Kommissar Berg mit Clan-Chef Volkmar Böttger. Da gerät die Aufklärung des Todes von Sonnhild Böttger fast zur Nebensache.

Die Kommissare?

Kommissar Friedemann Berg droht durch seine alte Freundschaft mit Familienoberhaupt Volkmar Böttger die Objektivität in dem Fall zu verlieren. Er nimmt die Böttgers lange gegenüber seiner Kollegin in Schutz. Erst die Beerdigung von Sonnhild Böttger öffnet ihm die Augen. Franziska Tobler hingegen hegt schon frühzeitig Zweifel, dass etwas vertuscht werden soll und stürzt sich sehr engagiert in die Ermittlungen. Das wiederum sorgt für Frust bei ihrem Ehemann, denn die beiden versuchen, ein Baby zu bekommen.

Ein- oder ausschalten?

Unbedingt einschalten. Die Kommissare Friedemann Berg und Franziska Tobler sind eine echte Bereicherung für die "Tatort"-Familie.

Der "Tatort: Sonnenwende" wurde erstmals am 13. Mai 2018 ausgestrahlt. Die ARD wiederholt den Fall am 18. Juni 2021 um 22.15 Uhr.