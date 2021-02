Der Stuttgarter "Tatort" feierte 2018 zehnjähriges Jubiläum und lieferte mit "Der Mann, der lügt" einen interessanten Perspektivwechsel. Die ARD wiederholt den Krimi, der aus der Sicht eines Verdächtigen gedreht ist.

3 von 5 Punkten

Der "Tatort" schildert aus der Sicht des Verdächtigen wie es ist, von der Polizei in die Mangel genommen zu werden

Worum geht's?

Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) führt ein scheinbar perfektes Leben. Mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter bewohnt er ein Haus in Stuttgart, sein Geld verdient er in einer Maschinenbau-Firma und in seiner Freizeit spielt er Tennis. Doch dann stehen eines Morgens die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) in seinem Büro. Sie ermitteln im Fall der Familie Berger: Der Vater Uwe Berger wurde ermordet, sein Sohn Linus ist verschwunden. Gregorowicz behauptet zunächst, den Anlageberater Berger seit Längerem nicht gesehen zu haben, doch dann muss er zugeben, dass er mit ihm verlustreiche Geschäfte gemacht hat. Der Familienvater verstrickt sich in immer mehr Widersprüche und führt scheinbar ein Doppelleben: Er ist "Der Mann, der lügt" - so der Titel des "Tatorts".

Warum lohnt sich dieser "Tatort"?

Der österreichische Schauspieler Manuel Rubey spielt den Tatverdächtigen Jakob Gregorowicz © Alexander Kluge/SWR

Die Stuttgarter wagen beim "Tatort" immer mal wieder etwas Neues. Auch die 22. Episode ist ungewöhnlich erzählt, denn sie schildert die Geschichte aus der Sicht des Betroffenen Jakob Gregorowicz. Wie fühlt es sich an, als Verdächtiger in einer Mordermittlung zu gelten? Diese Frage versucht der Film über 90 Minuten zu beantworten. Die Kommissare Lannert und Bootz treten nur auf, wenn sie Gregorowicz oder sein Umfeld befragen. "Da wir aus der Perspektive des Verdächtigen erzählen, wird das Auftauchen der Ermittler als bedrohlich und beunruhigend wahrgenommen", sagt Martin Eigler, der das Drehbuch mit Sönke Lars Neuwöhner geschrieben hat. "Aber gleichzeitig wissen wir aus über 20 Filmen: Lannert und Bootz sind die Guten."

Was nervt?

Auch wenn erst zum Schluss geklärt wird, ob Jakob Gregorowicz nun der Täter ist oder nicht - so richtig packt einen die Geschichte nicht. Bisweilen ist sie zu konstruiert, es fehlt etwas Dynamik und Spannung. Zudem spielt der "Tatort" im Sommer, alle schwitzen und die Sonne brennt - Mitte Februar ein eher ungünstiges Timing.

Die Kommissare?

2008 lief mit "Hart an der Grenze" der erste "Tatort" des neuen Stuttgarter Ermittlerteams Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Einige Dinge haben sich über all die Jahre nicht verändert. Lannert fährt noch immer seinen braunen Porsche Oldtimer und Bootz trägt meist eine braune Lederjacke - so auch in "Der Mann, der lügt". Im 22. Fall sind die Kommissare nur in ihrer klassischen Ermittlerrolle zu sehen: Befragung durchführen, Hausdurchsuchung veranlassen, Haftbefehl beantragen, Tatort begehen. Privates kommt dieses Mal überhaupt nicht vor.

Ein- oder Ausschalten?

Die Stuttgarter Ermittler Lannert und Bootz gehören laut dem Statistik-Portal "Statista" zu den zehn beliebtesten "Tatort"-Teams. Falls Sie den Fall noch nicht kennen, sollten Sie ruhig einschalten.

Die "Tatort"-Folge "Der Mann, der lügt" wurde erstmals am 4. November 2018 ausgestrahlt. Die ARD wiederholt den Fall am Freitag, 12. Februar, um 23.30 Uhr.