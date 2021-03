Mehr als acht Millionen Zuschauer sahen am Sonntagabend den "Polizeiruf 110". Luise Heyer verkörperte darin die alleinerziehende Mutter Sabine, die in ihrer Verzweiflung zur Waffe greift – und "alle Arschlöcher" in ihrer Welt umnietet. Der Film war mehr ein Drama denn ein Krimi - und von Heyers schauspielerischer Leistung getragen.

