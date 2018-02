Sie verdrehte im aktuellen Weimar-"Tatort" alten Männern den Kopf - und verliebte sich in sie: Ruby O. Fee macht nicht zum ersten Mal auf sich aufmerksam. Die gerade 22 gewordene Schauspielerin beeindruckt schon seit Jahren mit ihren Rollen.

Geboren wurde Ruby O. Fee in Costa Rica, später lebte sie mit ihrer Mutter in Brasilien und kam erst mit 14 Jahren nach Deutschland. Sie zog mit ihrer Mutter nach Berlin, wo sie sich eine Schauspielagentur suchte - und sofort große eine Rolle in der Fernsehserie "Allein gegen die Zeit" bekam, die im Kinderkanal Kika ausgestrahlt wurde. 2011 hatte die Schauspielerin ihre erste große Kinorolle: In "Löwenzahn - Das Kinoabenteuer" spielte Ruby O. Fee zusammen mit Dominique Horwitz und Guido Hammesfahr.

Bereits 2013 sorgte Ruby O. Fee für Furore

Mit ihrer Rolle in der Stuttgarter " Tatort"-Folge "Happy Birthday, Sarah", sorgte Ruby O. Fee 2013 erstmals bundesweit für Aufsehen. Für ihre Performance der 13-jährigen Sarah erhielt sie den Jupiter Awards 2014 als beste nationale Darstellerin sowie den Günter-Strack-Fernsehpreis.



Als intrigante Sophia von Gelenberg wurde sie 2014 im ersten "Bibi und Tina"-Film von Detlev Buck bei einem jungen Publikum berühmt. Ruby O. Fee sang auch einen Song für den Soundtrack.

2015 schaffte es Ruby O. Fee sogar in den Berlinale-Wettbewerb. In Andreas Dresens "Als wir träumten", einer Verfilmung des gleichnamigen Romans von Clemens Meyer, verkörperte sie das coole Mädchen Sternchen. Ihr Spiel war natürlich, intensiv und fesselnd.



Zehn Millionen Zuschauer sahen im Februar 2016 zu, wie Ruby O. Fee als verwöhnte Laura Hartmann an an ihrem 18. Geburtstag mit ihrem Freund durchbrennt und schon bald die Polizei auf den Fersen hat. Der Krimi war eine furiose Hommage an Filme wie "Natural Born Killers" oder "Bonnie und Clyde". Für die damals erst 20-jährige Schauspielerin eine weitere Gelegenheit, ihre Extraklasse unter Beweis zu stellen. Ruby O. Fee verkörpert diese brisante Mischung aus Langeweile, Gefahr und Sex meisterhaft.