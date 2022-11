von Julia Mäurer Im "Tatort" heute feiert das Münsteraner Duo sein 20. Jubiläum. Thiel und Boerne ermitteln in einem Mord- und einem Entführungsfall. Und die Mafia mischt auch noch mit.

2 von 5 Punkten

Komik, Klamuak und dazwischen etwas Spannung: Auch zum 20-jährigen Jubiläum erfindet sich der Münster-"Tatort" nicht neu

Worum geht's im "Tatort" heute?

Der junge Anwalt Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour) wird erschossen in seiner Kanzlei aufgefunden. Zuvor gab es Streit mit einem seiner Klienten: dem Münsteraner Mafiaboss Nino Agostini (Claudio Caiolo). Der ist sauer, weil Weber einen Fall verloren hat. Zudem hatten Weber und sein Kanzlei-Partner Erik Nowak (Hendrik Heutmann) Ärger mit der Anwaltskammer und drohten ihre Lizenzen zu verlieren.

In die Sache involviert ist auch Top-Jurist Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte). Der wiederum ist der beste Freund von Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Fabian und seine Frau Veronika (Proschat Madani) wollen nach Mittelamerika auswanden. Zum Abschied geben sie ein rauschendes Fest, zu dem neben Boerne auch seine Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch), Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) eingeladen sind.

Am Morgen nach der Feier wird Anwalt Fabian beim Gassigehen mit seinem Hund entführt. Boerne und Thiel müssen nun nicht nur einen Mörder finden, sondern auch eine Entführung aufklären und herausfinden, wie beide Fälle zusammenhängen.

Warum lohnt sich der Fall "Ein Freund, ein guter Freund"?

Der erste "Tatort" aus Münster wurde im Oktober 2002 ausgestrahlt. Komik im Krimi – das war damals ein völlig neuer Ansatz, den es bisher so in der beliebten Reihe noch nicht gegeben hatte. Seitdem sorgt das ungleiche Duo Thiel und Boerne immer wieder für Rekordquoten und hat im Laufe der Zeit eine riesige Fangemeinde hinter sich versammelt.

Mit dem Fall "Ein Freund, ein guter Freund" feiern die Ermittler ihr 20-jähriges Jubiläum. Der Film wurde bereits Ende August bei einer Premiere vor 2300 Zuschauern im Preußenstadion gezeigt. Fans, die nicht dabei sein konnten, dürften sich auf die neue Folge freuen, die das liefert, was alle warten: kurzweilige Unterhaltung gepaart mit moderater Spannungen sowie den typischen Wortgefechten zwischen Thiel, Boerne und ihren Kollegen.

Was stört?

Einige Teile der Geschichte (Buch: Benjamin Hessler) liefern nicht wirklich neue Ideen: Es gibt eine Entführung, die Polizei soll natürlich nicht eingeschaltet werden und am Ende geht alles schief. All das hat man so oder so ähnlich schon x-mal in anderen Filmen gesehen. Auch Boernes witzig gemeinte, aber zum Teil doch recht abfälligen Kommentare seiner Kollegin Silke Haller gegenüber erscheinen nicht mehr zeitgemäß. In einer Szene fragt er sie etwa, wo denn ihre Kuhglocke um den Hals sei, weil er sie nicht gehört habe, als sie den Raum betrat. Das mag vielleicht 2002 zum Debüt lustig gewesen sein, 20 Jahre später wirkt es deplatziert.

Die Ermittler?

Professor Boerne kommt in dem Fall eine besondere Rolle zu: Mit dem Ehepaar Fabian ist der Mediziner seit Ewigkeiten befreundet. Anwalt Friedhelm ist sein bester Kumpel, in dessen Frau Veronika ist Boerne heimlich verschossen. Im Gefühlschaos aus Liebe, Freundschaft und Loyalität verkennt Boerne den Ernst der Lage und behindert so Thiels Ermittlungen.

Ein- oder ausschalten?

Fans freuen sich sicher auf einen neuen "Tatort" aus Münster – für alle anderen ist die Folge kein Muss.

