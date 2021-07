In diesem Wiener "Tatort" spielen die Gefühle verrückt: Moritz Eisner hat eine Affäre, Bibi Fellner will aus Einsamkeit den Alkohol umarmen, und der Mord am Chef der Polizeischule enthüllt viel Hass. Die ARD wiederholt diesen sehr guten Fall am Freitag.

Worum geht's?

Mitten in der Nacht werden Major Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) zu einem Tatort gerufen: Ausgerechnet der Chef der Polizeischule liegt tot in seinem Haus, ein Stockwerk über ihm findet man auch die Leiche seiner Frau. Alles deutet zunächst auf ein Beziehungsdrama hin, doch schnell wird klar, dass eine unbekannte Person der Mörder ist. Besonders pikant: Die tödlichen Schüsse kamen aus einer Dienstwaffe. Und weil sich Fellner und Eisner sowieso gerade streiten, wird die Majorin in die Polizeischule versetzt, um verdeckt zu ermitteln. Macho-Ausbilder Thomas Nowak (Simon Hatzl) macht Fellner dort das Leben schwer.

Warum lohnt sich dieser "Tatort"?

"Wehrlos" lebt vor allem vom Spiel zwischen den Hauptdarstellern und kleinen Details, wie etwa wenn der zwielichtige Bar-Betreiber Inkasso Heinzi (Simon Schwarz) in einer schön skurrilen Rückblende von einer Erpressung des Mordopfers erzählt.

Was nervt?

Der Krimi malt zu sehr schwarz-weiß: Ausbilder Nowak ist zum Beispiel das personifizierte Böse. Ihn kann man als Zuschauer zwar leicht hassen, seine Rolle ist aber zu schablonenartig. Und manches hätte sich sicher schneller erzählen lassen - oder weniger vorhersehbar.

Die Kommissare?

ist einsam. So einsam, dass sie sich sogar ein Dating-Profil bei der Website "Lonely Hearts" anlegt und eifersüchtig wird, wenn Kollege Eisner ohne sie sein Privatleben pflegt. Und so einsam, dass die trockene Alkoholikerin wieder mit dem Trinken liebäugelt. Die Wiener vermischen Privates und Berufliches in dieser Folge stark, werden dabei persönlich: "Ich kann so trocken sein wie die Sahel-Wüste und du würdest mir immer noch vorhalten, dass ich sauf", schreit Fellner zum Beispiel. Das macht diesen Fall so stark. Lautstarke Streits und Versöhnungen sorgen für Schwung im Krimi.

Ein- oder Ausschalten?

Einschalten, es wird emotional in Wien.

"Wehrlos" wurde erstmals am 23.4.2017 ausgestrahlt. Die ARD wiederholt den Wiener "Tatort" am Freitag, 16.7. 2021, um 22:15 Uhr