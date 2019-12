2 von 5 Punkten

Der Thüringer Kloß wurde bereits besungen, ihm wurde ein Museum gewidmet und nun sogar ein "Tatort". Der zeigt, dass der Kartoffelknödel durchaus zum Mordwerkzeug taugt.

Worum geht's?

Off'n Sonntig gitts Hütes mit Flaisch on mit Brüh, uehne Hütes kai Sonntich, doa gätt halt niß drü. (Suhler Kloß-Lied)

Es gibt zwei Dinge, die in Thüringen heilig sind: Bratwurst und Klöße, liebevoll auch Hütes genannt. Das lernt Kommissar Lessing, als er mit seiner Kollegin Kira Dorn zu einem Unfall mit Fahrerflucht gerufen wird. Auffällig ist dabei eine große Kiste mit vermeintlichem Katzenstreu im Kofferraum des Unfallwagens. Das Auto gehört zur Kloßmanufaktur von Christoph Hassenzahl. Wie sich herausstellt handelt es sich bei dem Material nicht um Katzenstreu, sondern um die Überreste von Unternehmer Hassenzahl. Der wurde in der eigenen Kloßfabrik schockgefrostet und granuliert. "Hatten wir auch noch nicht", kommentiert Kommissarin Dorn diese ungewöhnliche Tötungsmethode. Als dann auch noch Hassenzahls seit sieben Jahren verschwundene Ehefrau Roswita plötzlich wieder auftaucht, ist die Verwirrung perfekt. Die Unternehmergattin behauptet, nach einem Sturz auf den Kopf ihr Gedächtnis verloren und die vergangenen Jahre als Klofrau an einer Tankstelle gearbeitet zu haben. Ihr neuer Partner ist Roland Schnecke, um dessen Identität sich allerdings auch Rätsel ranken.

Warum lohnt sich dieser "Tatort"?

Die Fälle aus Weimar sind stets mehr Klamauk als Krimi. Wer das mag, kommt auch in der jüngsten Episode "Die robuste Roswita" auf seine Kosten. Schräge Charaktere, eine hanbüchene Geschichte, zynische Kommentare und Kalauer am laufenden Band - es ist alles dabei. Gedreht wurde in der echten Thüringer Kloßmanufaktur in Heichelheim bei laufendem Betrieb. So bekommt der Zuschauer zumindest eine Ahnung davon, wie die Klöße hergestellt werden, die am Ende fertig im Kühlregal landen.

Was nervt?

Beim "Weimar"-Tatort ist es leider wie so oft bei Filmen, die in den neuen Bundesländern spielen: Es wirkt alles etwas aus der Zeit gefallen und verstaubt. So, wie sich Westdeutsche eben die ehemalige DDR vorstellen. Doch der "Goodbye Lenin"-Charme hat langsam ausgedient. Es ist nicht alles grau und trostlos, die Menschen sind nicht alle schrullig und verbittert und es wäre schön, wenn auch mehr Ostdeutsche mitwirkten. Immerhin, bei der "robusten Roswita" stammt einer der beiden Drehbuchautoren aus Thüringen und auch Kommissariatsleiter Kurt Stich (Thorsten Merten) sowie Vorarbeiterin Cordula Remda-Teichel (Christina Große) sind gebürtige Thüringer.

Die Kommissare?

Die Kommissare Dorn und Lessing sind nicht nur ein Ermittler- sondern auch ein Ehepaar. In der "Tatort"-Welt eher ungewöhnlich, sind die meisten Kommissare doch Einzelgänger und füllen mit ihren privaten Problemen so manche Episode. Dorn und Lessing ermitteln auf gewohnt nüchterne Art, er versucht hin und wieder mit seiner vermeintlichen Intelligenz zu brillieren, sie kontert mit Klamauk und Kalauern. Muss man mögen, aber der letzte Fall "Der kalte Fritte" erreichte immerhin fast zehn Millionen Zuschauer.

Ein- oder Ausschalten?

Für Fans von Nora Tschirner und Christian Ulmen ein Muss - alle anderen können sich dieses mörderische Kloß-Experiment sparen.

Dieser "Tatort" wurde erstmals am 26. August 2018 ausgestrahlt und wird am Samstagabend um 21.45 Uhr in der ARD wiederholt