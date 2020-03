Es war der Überraschungserfolg des vergangenen Jahres: Die TV-Show "The Masked Singer" begeistertete Millionen Fernsehzuschauer. Am kommenden Dienstag startet die zweite Staffel. ProSieben tritt auf dem Sendeplatz um 20.15 Uhr selbstbewusst gegen Günther Jauchs "Wer wird Millionär?" und "Die Höhle der Löwen" auf Vox an.

Auch 2020 stecken zehn Prominente unter den Masken. Wer, das wissen nur acht an der Produktion beteiligte Menschen - unter ihnen Moderator Matthias Opdenhövel. Der stellte jetzt in Köln die neuen Kostüme vor. Jede Maske ist eine aufwendige Einzelanfertigung und wurde von einem elfköpfigen Team in Bayern in Handarbeit gefertigt. Das Ergebnis ist beeindruckend.

So sollen die Prominenten bei "The Masked Singer" geheim bleiben

Um die Identität der prominenten Sänger geheim zu halten, betreibt der Sender sehr viel Aufwand. "Wir haben noch nie so viel Geld in ein Geheimhaltungskonzept einer Show investiert", sagt Senderchef Daniel Rosemann. Die prominenten Undercover-Sänger werden ständig von Bodyguards begleitet - ob auf dem Weg zum Studio, Backstage oder auf der Rückreise. Da sie nicht erkannt werden sollen und mit niemandem sprechen dürfen, tragen sie bis zu ihrer Verwandlung ein undurchsichtiges Visier und schwarze Hoodies mit der Aufschrift "DON'T TALK TO ME!".

Bei der ersten Show hat es funktioniert: Bis zum Schluss wurde zwar wild spekuliert, doch die wahre Identität der Sängerinnen und Sänger blieb geheim. Gewonnen hatte der Astronaut. Unter dessen Anzug steckte Max Mutzke. In diesem Jahr sollen die Teilnehmer noch hochkarätiger werden. "Wir können uns auf sehr prominente Männer und Frauen freuen“, verspricht Moderator Matthias Opdenhövel. "Viele, die vor der ersten Staffel ein bisschen skeptisch waren, haben mitbekommen, wie begeistert die Teilnehmer davon waren", erklärte der Moderator. Ab Dienstag darf spekuliert werden.

"The Masked Singer" startet am Dienstag, 10. März, um 20.15 Uhr auf ProSieben