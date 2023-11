von Christian Hensen Für Thomas Gottschalk ist mit "Wetten, dass..?" endgültig Schluss. Auch deshalb, weil er sich offenbar angegriffen fühlt. Einer ganzen Generation bleiben zahllose Erinnerungen an wohlig-warme TV-Abende. Ein Dank und ein Denkanstoß.

Schon Friedrich Schiller soll gesagt haben: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Nun trifft es einen der ganz Großen. Denn mit "Wetten, dass..?" bannte Gottschalk die Nation an die Fernseher – und jetzt hört Thommy auf. Das Ende einer Ära. Als er die Abendshow Ende der Achtziger übernahm, prägte er eine ganze Generation. Wann immer es hieß, Samstagabend komme "Wetten, dass..?", war die Wochenend-Planung fix. Doch nicht nur diese Momente gibt es nicht mehr – auch für einen wie Thomas Gottschalk ist offenbar kaum noch Platz in der Welt. Was bleibt, ist ein dickes Danke – und etwas Kritik.