Miranda Fryer spielte als Kind in der australischen Serie "Neighbours" mit. Fans der Soap sind erschüttert: Fryer starb plötzlich, sie war erst 34 Jahre alt.

Die Soap "Neighbours" ist eine der weltweit am längsten laufenden Serien. Auch in Deutschland werden sich wohl noch einige TV-Zuschauer an die Ereignisse in der Ramsay Street in einem fiktiven Vorort von Melbourne erinnern. Weltstar Kylie Minogue wurde durch die Serie berühmt, die seit März 1985 im australischen Fernsehen läuft und in Dutzende Länder weltweit verkauft wurde.

Auch Miranda Fryer machte dort – buchstäblich – ihre ersten Schritte im Fernsehen, sie begann ihre Karriere bei den "Neighbours" mit gerade einmal 18 Monaten. Nun ist der frühere Kinderstar der Soap plötzlich verstorben.

Fryer starb am vergangenen Donnerstag im Alter von nur 34 Jahren in ihrem Haus, wie ihre Familie am Montag offiziell bekannt gab. Ihr Bruder Jeremy berichtete zudem auf Facebook die "traurigste aller Nachrichten". Der Tod seiner Schwester sei völlig unerwartet gekommen, und die Familie wissen noch nicht, was die Ursache sei. Sie vermuteten jedoch, dass Miranda Fryer an einem Herzleiden gestorben sei. "Wenn man unsere Familiengeschichte betrachtet, sieht es so aus, als habe ihr Herz mitten im Schlaf versagt", schreib er. "Sie ist ganz friedlich gegangen".

Miranda Fryer hatten offenbar Probleme mit dem Herzen

Auch Medien weltweit mutmaßen aufgrund des Statements der Familie, dass Fryer herzkrank war. Es gab aber keine offizielle Mitteilung über die Todesursache.

Dass Miranda Fryer bei den "Neighbours" mitspielte, ist schon eine Weile her: Von 1989 bis 1991 war sie in der Rolle der kleinen Sky Mangel dort zu sehen. Sie war die erste Schauspielerin im Kindesalter in der Serie, von der mittlerweile mehr als 8700 Episoden in 38 Staffeln abgedreht wurden .

"Neighbours"-Kinderstar blieb nicht bei der Schauspielerei

Allerdings blieb sie danach nicht bei der Schauspielerei, sondern absolvierte nach der High School unter anderem ein Kunst-Studium. Später wechselte sie in die Medizin und beendete vor Kurzem eine Krankenpfleger-Ausbildung. Ab Anfang Februar hätte sie in einer Neurologie-Abteilung in einer Klinik in Melbourne arbeiten und gleichzeitig ihr Master-Studium beginnen sollen.

Ende 2020 hatte sie geheiratet; sie und ihr Mann freuten sich darauf, eine Familie zu gründen. Miranda Fryers Familie ist vollkommen schockiert über ihren plötzlichen Tod, auch viele "Neighbours"-Fans trauern um die junge Frau, die sie noch in lebhafter Erinnerung haben: als die kleine Sky in der Nachbarschaft der Ramsay Street.

