Wir schreiben die 1990er. Im Nachtprogramm der Privatsender liefen noch Programme wie Harald Schmidts Late-Night-Show und eine ganze Handvoll "intellektueller" US-Comedyserien, die mit ihrem anspruchsvollen Humor und ihrem eher bedächtigen Erzähltempo beim Nachmittags-Publikum keine Chance gehabt hätten. "Frazier" etwa, "Seinfeld", und auch – "Verrückt nach dir".

Die Serie mit der blonden Helen Hunt und Paul Reiser, die ein frisch verheiratetes Paar spielen, lief bereits ab 1992 mit beachtlichem Erfolg. Unzählige namhafte Gaststars gaben sich die Klinke in die Hand, um für ein paar Minuten Teil des Lebens von Paul (Reiser) und Jamie (Hunt) zu sein: Mel Brooks und Cyndi Lauper waren sogar in mehreren Episoden zu sehen, Al Gore, André Agassi, Yoko Ono, Bruce Willis und Rudolph Giuliani schauten in einzelnen Folgen vorbei.

"Verrückt nach dir" sprach vor allem ein intellektuelles Publikum an. Neurotische Großstädter oder die, die es gern sein wollten. In Sachen Handlung passierte eigentlich nicht viel, außer dass Paul und Jamie den Zuschauern einen charmanten Einblick in ihr Leben in New York und ihre Beziehung gaben.

Es dauerte ein paar Jahre, bis der Hype voll einschlug: Gegen Ende der 90er sprachen aber auf einmal alle, wirklich alle, über "Verrückt nach dir". Helen Hunt wurde zum Star, zum Superstar, bekam Hauptrollen in den beiden Knallerfilmen des Jahres 1999 – "Cast Away" mit Tom Hanks und "Was Frauen wollen" mit Mel Gibson.

Und dann passierte, was so vielen Schauspielern passiert, die aus dem Fernsehen ins Kino wechseln. Es wurde sehr schnell wieder ruhig um sie. Der große Furor um "Verrückt nach dir" ebbte nach dem Ende der Serie 1999 bald ab, ebenso wie die Filmkarriere von Helen Hunt (die natürlich trotzdem eine grandiose Schauspielerin ist).

Aber wer die Serie damals geliebt hat, der wird immer einen warmen, weichen Platz im Herzen haben für Jamie und Paul. Und da zuletzt ja bei Revival-Projekten wie "Full House", "Akte X" und "Roseanne" deutlich wurde, dass sich die alten Fans nicht lange bitten lassen, sieht es auch für ein "Verrückt nach dir"-Reboot gerade sehr gut aus.

Viele Serien kommen aus der Versenkung zurück

Helen Hunt und Paul Reiser haben einen entsprechenden Vertrag angeblich bereits unterschrieben. Auch Danny Jacobson, Mit-Erfinder der Serie, sei wieder dabei, berichtet die Zeitung "New York Daily News".

Die beiden Hauptdarsteller hatten sich lange gegen ein Aufwärmen der Serie gewehrt. "Wenn man sich eine Reunion-Show ansieht, denkt man doch meist nur: Wow, sind die alt geworden", sagte Paul Reiser noch 2016 in einem Interview. Für die Meinungsänderung sorgte dann aber die Neuaflage der Comedyshow "Will & Grace".

"Ich habe 'Will & Grace' gesehen und so dermaßen laut gelacht – sie haben das perfekt hinbekommen", so Helen Hunt. Das gab beiden die Hoffnung, auch "Verrückt nach dir" auf elegante Weise wieder zum Leben erwecken zu können.

"Wir haben viel darüber gesprochen, wie man es hinbekommen kann, die Serie nicht zu ruinieren. Wir sind nämlich stolz auf das, was wir geschaffen haben", erklärt Hunt. "Wir werden natürlich älter sein ... Ich hoffe, die Leute sind darauf vorbereitet. Ich bin es nicht!"